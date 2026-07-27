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Dusan Tadic kon ook terugkeren bij Ajax, maar gaf voorkeur aan NEC

27 juli 2026, 21:35
Dusan Tadic bij Ajax
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Dusan Tadic heeft deze zomer ook de mogelijkheid gehad om terug te keren bij Ajax, zo schetst het Algemeen Dagblad. De Servische routinier gaf echter de voorkeur aan een avontuur bij NEC, waar hij maandag werd gepresenteerd.

NEC voltooide maandag een stunt door Tadic in te lijven. De 37-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler was transfervrij na zijn vertrek bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Door zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract keert de routinier weer terug op de Nederlandse velden.

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Vorige week ging Tadic in Servië op bezoek bij Ajax, dat een uitwedstrijd speelde bij FK Vojvodina in de voorrondes van de Conference League. Onder een video met de voormalig publiekslieveling riepen veel supporters om een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA, maar maar die gaat er dus niet van komen.

Volgens het AD heeft Ajax echter wel een poging gewaagd bij Tadic. “De recordkampioen van Nederland, waar hij ongekend populair is, wilde hem graag terughalen, maar zag in hem vooral iemand die van waarde kon zijn in de kleedkamer”, schetst de krant. Die rol zag de routinier echter geen heil in, waarna hij besloot een contract te tekenen bij NEC.

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Ik denk dat hij als held onthaald zal worden in Amsterdam. Beste voetballer die we in Nederland de afgelopen 20 jaar hebben mogen zien voetballen.

Veluwe
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Dat zal wel meevallen. Hij gaat bij een andere club spelen, niet bij een rivaal.

Kramer
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Gusa
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Begrijpelijk. Elke Ajacied weet dat Tadic een speler is die niet op de bank kan zitten. Dat hij de keuze maakt voor een club waar hij garantie heeft op meer speeltijd zullen weinigen hem verwijten.

Bassiedieallesbeterweet
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heel bijzonder deze twist. denk niet dat hij lekker ontvangen wordt in Amsterdam. beetje en ratte streek. maar je weet niet wat er allemaal speelt. lijkt mij dat ze openkaart spelen en de details naar buiten gooien omdat dit een hele delicate pijnlijke situatie is. beetje figo van barca naar madrid

Derk62
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Nou ik denk dat nec wel een rivaal wordt

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.183 Reacties
1.400 Dagen lid
5.851 Likes
Allback
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Ik denk dat hij als held onthaald zal worden in Amsterdam. Beste voetballer die we in Nederland de afgelopen 20 jaar hebben mogen zien voetballen.

Veluwe
217 Reacties
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310 Likes
Veluwe
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Dat zal wel meevallen. Hij gaat bij een andere club spelen, niet bij een rivaal.

Kramer
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Wordt gewoon als held ontvangen

Gusa
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6.670 Likes
Gusa
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Begrijpelijk. Elke Ajacied weet dat Tadic een speler is die niet op de bank kan zitten. Dat hij de keuze maakt voor een club waar hij garantie heeft op meer speeltijd zullen weinigen hem verwijten.

Bassiedieallesbeterweet
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154 Reacties
1.400 Dagen lid
460 Likes
Bassiedieallesbeterweet
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heel bijzonder deze twist. denk niet dat hij lekker ontvangen wordt in Amsterdam. beetje en ratte streek. maar je weet niet wat er allemaal speelt. lijkt mij dat ze openkaart spelen en de details naar buiten gooien omdat dit een hele delicate pijnlijke situatie is. beetje figo van barca naar madrid

Derk62
87 Reacties
1.082 Dagen lid
138 Likes
Derk62
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Nou ik denk dat nec wel een rivaal wordt

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Dusan Tadic

Dusan Tadic
Al Wahda FC
Team: Al Wahda
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10
2022/2023
Ajax
34
11
2021/2022
Ajax
34
13

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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