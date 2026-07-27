Dusan Tadic kon ook terugkeren bij Ajax, maar gaf voorkeur aan NEC

heeft deze zomer ook de mogelijkheid gehad om terug te keren bij Ajax, zo schetst het Algemeen Dagblad. De Servische routinier gaf echter de voorkeur aan een avontuur bij NEC, waar hij maandag werd gepresenteerd.

NEC voltooide maandag een stunt door Tadic in te lijven. De 37-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler was transfervrij na zijn vertrek bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Door zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract keert de routinier weer terug op de Nederlandse velden.

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Vorige week ging Tadic in Servië op bezoek bij Ajax, dat een uitwedstrijd speelde bij FK Vojvodina in de voorrondes van de Conference League. Onder een video met de voormalig publiekslieveling riepen veel supporters om een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA, maar maar die gaat er dus niet van komen.

Volgens het AD heeft Ajax echter wel een poging gewaagd bij Tadic. “De recordkampioen van Nederland, waar hij ongekend populair is, wilde hem graag terughalen, maar zag in hem vooral iemand die van waarde kon zijn in de kleedkamer”, schetst de krant. Die rol zag de routinier echter geen heil in, waarna hij besloot een contract te tekenen bij NEC.