Live voetbal

Nóg een persoonlijke onderscheiding voor Kaapverdië na uitstekend WK

27 juli 2026, 20:53
Sidny Lopes Cabral voor Kaapverdië tegen Argentinië
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

De FIFA heeft maandag het mooiste doelpunt van het WK aangewezen. Sidny Lopes Cabral is er met de prijs vandoor gegaan voor zijn doelpunt in de zestiende finale tussen Argentinië en Kaapverdië (3-2).

Na gelijke spelen tegen Spanje (0-0), Uruguay (2-2) en Saudi-Arabië (0-0) plaatste Kaapverdië zich als nummer twee in Groep H voor de zestiende finale van het WK. Daarin was Argentinië de tegenstander. De Afrikanen maakten het de uiteindelijke nummer twee van het toernooi heel lastig en dwong zelfs verlenging af. Daarin trok Argentinië door een eigen goal van Diney Borges aan het langste eind.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor het einde van de eerste helft van de verlenging was het echter de in Rotterdam geboren Lopes Cabral die voor het absolute hoogtepunt van de wedstrijd zorgde. De linksback besloot vanaf de hoek van het strafschopgebied uit te halen en zag zijn harde poging zomaar over de kansloze Emiliano Martínez heen in de bovenhoek verdwijnen. Uiteindelijk mocht het door de eigen goal van Borges dus niet baten.

Nu heeft de FIFA de treffer van Lopes Cabral uitgeroepen tot mooiste van het toernooi. Na doelman Vozinha, die werd opgenomen in het team van het toernooi, is de aanwinst van Trabzonspor dus de tweede speler van Kaapverdië die een persoonlijke onderscheiding overhoudt aan het WK.

“Voor aanvang van het WK gaf ik een interview waarin ik zei dat het mijn droom was om op dit toernooi te scoren”, schrijft Lopes Cabral op Instagram. “Ik had me nooit kunnen voorstellen dat mijn doelpunt uiteindelijk verkozen zou worden tot het mooiste doelpunt van het WK 2026. Het is een enorme eer om deze prijs te ontvangen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor deze erkenning en voor alles wat het betekent. Niet alleen voor mij, maar vooral voor Kaapverdië. Ik hoop dat dit moment jonge Kaapverdiërs inspireert om te geloven dat hun dromen binnen handbereik zijn.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Leandro Paredes

Woeste Argentijnen eisen overspelen WK-finale tegen Spanje

  • do 23 juli, 09:41
  • 23 jul. 09:41
  • 9
Leandro Paredes

WK-finale krijgt staartje, maar FIFA heeft opvallend nieuws over Leandro Paredes

  • di 21 juli, 08:21
  • 21 jul. 08:21
  • 6
Paredes

Veelbesproken Paredes doorbreekt stilte, vier dagen na WK-finale

  • vr 24 juli, 14:23
  • 24 jul. 14:23
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Argentinië - Kaapverdië

3 - 2
Gespeeld op 4 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Sidny Lopes Cabral

Sidny Lopes Cabral
Trabzonspor
Team: Trabzonspor
Leeftijd: 23 jaar (18 sep. 2002)
Positie: M (R), V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Estrela
15
5
2024/2025
Viktoria
29
1
2023/2024
Viktoria
17
0
2023/2024
Erfurt
15
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws