De FIFA heeft maandag het mooiste doelpunt van het WK aangewezen. is er met de prijs vandoor gegaan voor zijn doelpunt in de zestiende finale tussen Argentinië en Kaapverdië (3-2).

Na gelijke spelen tegen Spanje (0-0), Uruguay (2-2) en Saudi-Arabië (0-0) plaatste Kaapverdië zich als nummer twee in Groep H voor de zestiende finale van het WK. Daarin was Argentinië de tegenstander. De Afrikanen maakten het de uiteindelijke nummer twee van het toernooi heel lastig en dwong zelfs verlenging af. Daarin trok Argentinië door een eigen goal van Diney Borges aan het langste eind.

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Vlak voor het einde van de eerste helft van de verlenging was het echter de in Rotterdam geboren Lopes Cabral die voor het absolute hoogtepunt van de wedstrijd zorgde. De linksback besloot vanaf de hoek van het strafschopgebied uit te halen en zag zijn harde poging zomaar over de kansloze Emiliano Martínez heen in de bovenhoek verdwijnen. Uiteindelijk mocht het door de eigen goal van Borges dus niet baten.

Nu heeft de FIFA de treffer van Lopes Cabral uitgeroepen tot mooiste van het toernooi. Na doelman Vozinha, die werd opgenomen in het team van het toernooi, is de aanwinst van Trabzonspor dus de tweede speler van Kaapverdië die een persoonlijke onderscheiding overhoudt aan het WK.

“Voor aanvang van het WK gaf ik een interview waarin ik zei dat het mijn droom was om op dit toernooi te scoren”, schrijft Lopes Cabral op Instagram. “Ik had me nooit kunnen voorstellen dat mijn doelpunt uiteindelijk verkozen zou worden tot het mooiste doelpunt van het WK 2026. Het is een enorme eer om deze prijs te ontvangen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor deze erkenning en voor alles wat het betekent. Niet alleen voor mij, maar vooral voor Kaapverdië. Ik hoop dat dit moment jonge Kaapverdiërs inspireert om te geloven dat hun dromen binnen handbereik zijn.”