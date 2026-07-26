Medische keuring Ter Stegen bij Ajax lijkt niet door te gaan

Een nieuwe kink in de kabel rondom de transfer van naar Ajax. Waar de Duitse doelman zich aanvankelijk maandag in Amsterdam zou melden voor zijn medische keuring, is de overgang door nieuwe financiële onenigheid weer onzeker geworden.

Vrijdag leek de langlopende transfersoap eindelijk zijn ontknoping te naderen. Ter Stegen had zijn vertrek bij FC Barcelona geregeld, Ajax stond klaar om hem te ontvangen en ook vanuit de Catalaanse clubleiding was toestemming gegeven voor een reis naar Nederland. De medische keuring zou al zijn gepland voor maandag.

Inmiddels zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen echter opnieuw verhard. Daardoor is een deal die vrijwel afgerond leek plotseling weer bijzonder onzeker geworden.

Nieuwe discussie over salaris Ter Stegen

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De fiscale kwesties die de transfer eerder vertraagden, zijn niet langer het enige struikelblok. In de laatste uren is ook onenigheid ontstaan over de verdeling van het salaris van Ter Stegen. Barcelona en Ajax zijn er niet in geslaagd om elkaar op dat vlak definitief te vinden.

Voor Barcelona speelt het financiële fairplaybeleid een doorslaggevende rol. De Spaanse club wil niet verder toegeven, terwijl Ajax op zijn beurt geen extra stappen richting de doelman kan zetten. Daardoor is de situatie opnieuw volledig vastgelopen.

Dat betekent ook dat de geplande reis van Ter Stegen naar Nederland zeer onzeker is geworden. De medische keuring die maandag zou plaatsvinden, lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook niet door te gaan. Marca spreekt echter de verwachting uit dat de plooien gladgestreken zullen worden.