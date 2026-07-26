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Medische keuring Ter Stegen bij Ajax lijkt niet door te gaan

26 juli 2026, 11:39
Marc-Andre ter Stegen
Foto: © Imago
11 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een nieuwe kink in de kabel rondom de transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax. Waar de Duitse doelman zich aanvankelijk maandag in Amsterdam zou melden voor zijn medische keuring, is de overgang door nieuwe financiële onenigheid weer onzeker geworden.

Vrijdag leek de langlopende transfersoap eindelijk zijn ontknoping te naderen. Ter Stegen had zijn vertrek bij FC Barcelona geregeld, Ajax stond klaar om hem te ontvangen en ook vanuit de Catalaanse clubleiding was toestemming gegeven voor een reis naar Nederland. De medische keuring zou al zijn gepland voor maandag.

Inmiddels zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen echter opnieuw verhard. Daardoor is een deal die vrijwel afgerond leek plotseling weer bijzonder onzeker geworden.

Nieuwe discussie over salaris Ter Stegen

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De fiscale kwesties die de transfer eerder vertraagden, zijn niet langer het enige struikelblok. In de laatste uren is ook onenigheid ontstaan over de verdeling van het salaris van Ter Stegen. Barcelona en Ajax zijn er niet in geslaagd om elkaar op dat vlak definitief te vinden.

Voor Barcelona speelt het financiële fairplaybeleid een doorslaggevende rol. De Spaanse club wil niet verder toegeven, terwijl Ajax op zijn beurt geen extra stappen richting de doelman kan zetten. Daardoor is de situatie opnieuw volledig vastgelopen.

Dat betekent ook dat de geplande reis van Ter Stegen naar Nederland zeer onzeker is geworden. De medische keuring die maandag zou plaatsvinden, lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook niet door te gaan. Marca spreekt echter de verwachting uit dat de plooien gladgestreken zullen worden.

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dilima1966
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dilima1966
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Ajax moet er een eind aan breien het gaat van de ene rampzalig onderhandelen naar de andere en verspeelde tijd een grote comedy onder tussen tijd hadden ze al een andere keeper kunnen halen ajax stop met deze onzin keeper trek de stekker er uit jordi ajax had dat al veel eerder moeten doen hij gaat al 5 weken zo door met uitstellen klink klare onzinnige tijd verspelling hier aan de meeste supporters zien hem liever niet komen

Stoker
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Stoker
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Wat een soap

Vriendje Stokvis
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Ik snap Ajax niet zo gewoon het salaris het betalen en je hebt een prima keeper.

dilima1966
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dilima1966
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@Vriendje Stokvis het gaat niet om zijn salaris grote gedeelte betaalde Barcelona ajax 3 miljoen de rest Barcelona hij ontvangt gewoon wat hij bij Barcelona ook heeft gaat om de belastingdienst hier wat hij niet wil betalen ajax moet gewoon niet meer met ter Stegen in onderhandelen gaan

dilima1966
3.837 Reacties
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dilima1966
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@Klantenservice

er komt steeds meer bij eerste was het de obstakels de belasting want hij kreeg gewoon zijn salaris wat hij bij Barcelona ook had ajax zou er 3 miljoen aan mee betalen daar was Barcelona en ajax eerder al overuit jordi moet er gewoon mee stoppen

Klantenservice
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@dilima1966 Dit artikel geeft aan dat het naast de eerdere financiële obstakels, nu ook het salaris een probleem vormt. Namelijk de verdeling ervan tussen de clubs. Helaas vormt het salaris nu dus juist wel een van de problemen. Dat betekent uiteraard niet dat ze er niet uit zullen komen.

EuropaMango
11 Reacties
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EuropaMango
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Wat een gedoe zeg, dit schiet toch niet op zo. En dan zie ik het wel gebeuren dat na z'n komst hij ineens weer geblesseerd is en we met een dure keeper zitten die geen wedstrijden kan spelen waarna die weer weggaat.

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@EuropaMango Volgens mij waren er in de eerdere onderhandelingen al wel afspraken gemaakt over zijn salaris met betrekking tot zijn speeltijd vanuit zijn fysieke gesteldheid. Dus dan zijn de financiële 'problemen' in zo'n situatie wat minder. Echter zit je dan wel met het probleem dat je 1e keeper snel uitvalt.

Stoker
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Misschien moet psv ff snel instappen. Hebben ze een goede keeper ipv kovar

Kramer
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
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dilima1966
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  • 8
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Ajax moet er een eind aan breien het gaat van de ene rampzalig onderhandelen naar de andere en verspeelde tijd een grote comedy onder tussen tijd hadden ze al een andere keeper kunnen halen ajax stop met deze onzin keeper trek de stekker er uit jordi ajax had dat al veel eerder moeten doen hij gaat al 5 weken zo door met uitstellen klink klare onzinnige tijd verspelling hier aan de meeste supporters zien hem liever niet komen

Stoker
244 Reacties
1.068 Dagen lid
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Stoker
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Wat een soap

Vriendje Stokvis
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Ik snap Ajax niet zo gewoon het salaris het betalen en je hebt een prima keeper.

dilima1966
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dilima1966
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@Vriendje Stokvis het gaat niet om zijn salaris grote gedeelte betaalde Barcelona ajax 3 miljoen de rest Barcelona hij ontvangt gewoon wat hij bij Barcelona ook heeft gaat om de belastingdienst hier wat hij niet wil betalen ajax moet gewoon niet meer met ter Stegen in onderhandelen gaan

dilima1966
3.837 Reacties
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dilima1966
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@Klantenservice

er komt steeds meer bij eerste was het de obstakels de belasting want hij kreeg gewoon zijn salaris wat hij bij Barcelona ook had ajax zou er 3 miljoen aan mee betalen daar was Barcelona en ajax eerder al overuit jordi moet er gewoon mee stoppen

Klantenservice
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2.025 Reacties
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Klantenservice
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@dilima1966 Dit artikel geeft aan dat het naast de eerdere financiële obstakels, nu ook het salaris een probleem vormt. Namelijk de verdeling ervan tussen de clubs. Helaas vormt het salaris nu dus juist wel een van de problemen. Dat betekent uiteraard niet dat ze er niet uit zullen komen.

EuropaMango
11 Reacties
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EuropaMango
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Wat een gedoe zeg, dit schiet toch niet op zo. En dan zie ik het wel gebeuren dat na z'n komst hij ineens weer geblesseerd is en we met een dure keeper zitten die geen wedstrijden kan spelen waarna die weer weggaat.

Klantenservice
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2.025 Reacties
1.205 Dagen lid
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Klantenservice
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@EuropaMango Volgens mij waren er in de eerdere onderhandelingen al wel afspraken gemaakt over zijn salaris met betrekking tot zijn speeltijd vanuit zijn fysieke gesteldheid. Dus dan zijn de financiële 'problemen' in zo'n situatie wat minder. Echter zit je dan wel met het probleem dat je 1e keeper snel uitvalt.

Stoker
244 Reacties
1.068 Dagen lid
1.187 Likes
Stoker
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Misschien moet psv ff snel instappen. Hebben ze een goede keeper ipv kovar

Kramer
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Nou Cruijff hopelijk heb je nog een ander op je lijstje.

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
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3
Ajax
0
0
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Cambuur
0
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5
Excelsior
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