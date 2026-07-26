Medische keuring Ter Stegen bij Ajax lijkt niet door te gaan

Een nieuwe kink in de kabel rondom de transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax. Waar de Duitse doelman zich aanvankelijk maandag in Amsterdam zou melden voor zijn medische keuring, is de overgang door nieuwe financiële onenigheid weer onzeker geworden.
Vrijdag leek de langlopende transfersoap eindelijk zijn ontknoping te naderen. Ter Stegen had zijn vertrek bij FC Barcelona geregeld, Ajax stond klaar om hem te ontvangen en ook vanuit de Catalaanse clubleiding was toestemming gegeven voor een reis naar Nederland. De medische keuring zou al zijn gepland voor maandag.
Inmiddels zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen echter opnieuw verhard. Daardoor is een deal die vrijwel afgerond leek plotseling weer bijzonder onzeker geworden.
De fiscale kwesties die de transfer eerder vertraagden, zijn niet langer het enige struikelblok. In de laatste uren is ook onenigheid ontstaan over de verdeling van het salaris van Ter Stegen. Barcelona en Ajax zijn er niet in geslaagd om elkaar op dat vlak definitief te vinden.
Voor Barcelona speelt het financiële fairplaybeleid een doorslaggevende rol. De Spaanse club wil niet verder toegeven, terwijl Ajax op zijn beurt geen extra stappen richting de doelman kan zetten. Daardoor is de situatie opnieuw volledig vastgelopen.
Dat betekent ook dat de geplande reis van Ter Stegen naar Nederland zeer onzeker is geworden. De medische keuring die maandag zou plaatsvinden, lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook niet door te gaan. Marca spreekt echter de verwachting uit dat de plooien gladgestreken zullen worden.
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Ajax moet er een eind aan breien het gaat van de ene rampzalig onderhandelen naar de andere en verspeelde tijd een grote comedy onder tussen tijd hadden ze al een andere keeper kunnen halen ajax stop met deze onzin keeper trek de stekker er uit jordi ajax had dat al veel eerder moeten doen hij gaat al 5 weken zo door met uitstellen klink klare onzinnige tijd verspelling hier aan de meeste supporters zien hem liever niet komen
@Vriendje Stokvis het gaat niet om zijn salaris grote gedeelte betaalde Barcelona ajax 3 miljoen de rest Barcelona hij ontvangt gewoon wat hij bij Barcelona ook heeft gaat om de belastingdienst hier wat hij niet wil betalen ajax moet gewoon niet meer met ter Stegen in onderhandelen gaan
@Klantenservice
er komt steeds meer bij eerste was het de obstakels de belasting want hij kreeg gewoon zijn salaris wat hij bij Barcelona ook had ajax zou er 3 miljoen aan mee betalen daar was Barcelona en ajax eerder al overuit jordi moet er gewoon mee stoppen
@dilima1966 Dit artikel geeft aan dat het naast de eerdere financiële obstakels, nu ook het salaris een probleem vormt. Namelijk de verdeling ervan tussen de clubs. Helaas vormt het salaris nu dus juist wel een van de problemen. Dat betekent uiteraard niet dat ze er niet uit zullen komen.
@EuropaMango Volgens mij waren er in de eerdere onderhandelingen al wel afspraken gemaakt over zijn salaris met betrekking tot zijn speeltijd vanuit zijn fysieke gesteldheid. Dus dan zijn de financiële 'problemen' in zo'n situatie wat minder. Echter zit je dan wel met het probleem dat je 1e keeper snel uitvalt.
Nou Cruijff hopelijk heb je nog een ander op je lijstje.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ajax moet er een eind aan breien het gaat van de ene rampzalig onderhandelen naar de andere en verspeelde tijd een grote comedy onder tussen tijd hadden ze al een andere keeper kunnen halen ajax stop met deze onzin keeper trek de stekker er uit jordi ajax had dat al veel eerder moeten doen hij gaat al 5 weken zo door met uitstellen klink klare onzinnige tijd verspelling hier aan de meeste supporters zien hem liever niet komen
@Vriendje Stokvis het gaat niet om zijn salaris grote gedeelte betaalde Barcelona ajax 3 miljoen de rest Barcelona hij ontvangt gewoon wat hij bij Barcelona ook heeft gaat om de belastingdienst hier wat hij niet wil betalen ajax moet gewoon niet meer met ter Stegen in onderhandelen gaan
@Klantenservice
er komt steeds meer bij eerste was het de obstakels de belasting want hij kreeg gewoon zijn salaris wat hij bij Barcelona ook had ajax zou er 3 miljoen aan mee betalen daar was Barcelona en ajax eerder al overuit jordi moet er gewoon mee stoppen
@dilima1966 Dit artikel geeft aan dat het naast de eerdere financiële obstakels, nu ook het salaris een probleem vormt. Namelijk de verdeling ervan tussen de clubs. Helaas vormt het salaris nu dus juist wel een van de problemen. Dat betekent uiteraard niet dat ze er niet uit zullen komen.
@EuropaMango Volgens mij waren er in de eerdere onderhandelingen al wel afspraken gemaakt over zijn salaris met betrekking tot zijn speeltijd vanuit zijn fysieke gesteldheid. Dus dan zijn de financiële 'problemen' in zo'n situatie wat minder. Echter zit je dan wel met het probleem dat je 1e keeper snel uitvalt.
Nou Cruijff hopelijk heb je nog een ander op je lijstje.