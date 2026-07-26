Teleurstelling overheerst bij PSV na de oefennederlaag tegen Villarreal (1-3). Na afloop van de wedstrijd geven en Peter Bosz toe dat de ploeg niet goed voor de dag kwam.

PSV begon nog aardig, maar gaf daarna veel kansen weg en mocht doelman Matej Kovár dankbaar zijn dat het bij rust nog 0-0 stond. Ruben van Bommel maakte na zijn zware knieblessure zijn rentree in de basis, terwijl talent Noah Fernandez verrassend als linksback speelde.

Na rust sloeg Villarreal alsnog toe via Georges Mikautadze en Cheikh Tidiane Thiam. Mauro Júnior bracht PSV kort terug in de wedstrijd, maar amper een minuut later profiteerde Pau Cabanes van een fout van Kovár en bepaalde hij de eindstand op 1-3. PSV sluit de voorbereiding dinsdag af tegen FC Eindhoven en speelt zondag tegen AZ om de Johan Cruijff Schaal.

Hieronder zie je de reacties van Mauro Júnior en Bosz. Speelt de video niet af? Schakel dan je adblocker uit.