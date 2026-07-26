Live voetbal

Peter Bosz diep teleurgesteld: 'We hebben Mijnans niet hiervoor naar PSV gehaald'

26 juli 2026, 13:08
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Teleurstelling overheerst bij PSV na de oefennederlaag tegen Villarreal (1-3). Na afloop van de wedstrijd geven Mauro Júnior en Peter Bosz toe dat de ploeg niet goed voor de dag kwam.

PSV begon nog aardig, maar gaf daarna veel kansen weg en mocht doelman Matej Kovár dankbaar zijn dat het bij rust nog 0-0 stond. Ruben van Bommel maakte na zijn zware knieblessure zijn rentree in de basis, terwijl talent Noah Fernandez verrassend als linksback speelde.

Na rust sloeg Villarreal alsnog toe via Georges Mikautadze en Cheikh Tidiane Thiam. Mauro Júnior bracht PSV kort terug in de wedstrijd, maar amper een minuut later profiteerde Pau Cabanes van een fout van Kovár en bepaalde hij de eindstand op 1-3. PSV sluit de voorbereiding dinsdag af tegen FC Eindhoven en speelt zondag tegen AZ om de Johan Cruijff Schaal.

Hieronder zie je de reacties van Mauro Júnior en Bosz. Speelt de video niet af? Schakel dan je adblocker uit.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz

Peter Bosz velt hard oordeel over PSV, week voor Johan Cruijff Schaal

  • Gisteren, 21:43
  • Gisteren, 21:43
  • 1
Matej Kovár en Yarek Gasiorowski van PSV

Eén man krijgt ervan langs na oefennederlaag PSV tegen Villarreal

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
  • 1
Transferoverzicht Eredivisie

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2026/27: AZ verhuurt Boogaard aan Willem II

  • do 23 juli, 21:03
  • 23 jul. 21:03
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws