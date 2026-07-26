Shaqueel van Persie maakt tongen los bij Feyenoord: 'Robin snel terug in De Kuip'

Supporters van Feyenoord hebben hoge verwachtingen van in het nieuwe seizoen. De negentienjarige spits opende zondag de score in de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano, nadat hij eerder in de voorbereiding al goed was voor een doelpunt en een assist tegen Club Brugge.

Van Persie is inmiddels hersteld van de knieblessure die hem vanaf begin februari tot medio mei aan de kant hield. De jeugdexponent scoorde zondag met een harde uithaal, na voorbereidend werk van Luciano Valente en Gjivai Zechiël. Op sociale media krijgen alle drie de spelers complimenten, maar de meest positieve woorden zijn voor Van Persie.

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“Ja, het is een oefenwedstrijd, maar je ziet wel direct dat Van Persie dit jaar een echte toegevoegde waarde kan zijn en dat Zechiël nooit mag vertrekken!”, schrijft een enthousiaste supporter. Een ander ziet inmiddels een duidelijke basisplaats voor de jonge aanvaller weggelegd: “Van Persie wat mij betreft niet meer uit de basis! Maakt een sterke indruk!”

Feyenoord-supporters kijken uit naar Van Persie

Ook andere supporters zijn onder de indruk van de ontwikkeling die Van Persie heeft doorgemaakt. “Als hij fit blijft, gaan we echt genieten van Shaqueel van Persie dit seizoen”, klinkt het. Een andere fan doopt Van Persie om tot 'Het grootste talent op de Nederlandse velden'

De prestaties van Shaqueel zorgen bovendien voor een opvallende boodschap aan zijn vader Robin van Persie. Die werd ontslagen als trainer van Feyenoord, maar zou volgens een supporter wellicht weer zijn rentree in De Kuip kunnen maken om zijn zoon vanaf de tribune in actie te zien.

“Ik hoop dat Robin heel snel de kracht kan vinden om weer in De Kuip te komen en dat De Kuip hem met respect kan ontvangen. Want Shaqueel gaat me een seizoen draaien…”, schrijft de supporter.

Van Persie had voor zijn openingstreffer al meerdere mogelijkheden gekregen om Feyenoord op voorsprong te zetten. In de vijfde minuut kwam hij net tekort bij een voorzet van Valente, waarna hij even later na opnieuw goed voorbereidend werk van de middenvelder op de doelman van Rayo Vallecano stuitte. Na een kwartier volgde zijn grootste kans: Van Persie hoefde een scherpe voorzet alleen nog binnen te werken, maar raakte de stuiterende bal verkeerd en schoot hoog over.

De oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Rayo Vallecano begon om 14.00 uur en duurt 120 minuten. Het is voor Feyenoord de voorlaatste oefenwedstrijd: volgende week zondag wordt in De Kuip nog geoefend tegen het Italiaanse Atalanta.