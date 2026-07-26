Ajax stopt plots met voetballen en krijgt meteen een tegendoelpunt

Een opvallend moment in de oefenwedstrijd tussen Ajax en Burnley. Een doelpunt van Burnley werd tot verbazing van de spelers van Ajax goedgekeurd, vlak nadat Ajax zelf tevergeefs om een penalty vroeg.

Na een uur spelen kreeg verdediger Bashir Humphreys van Burnley de bal via zijn eigen lichaam tegen de arm in het strafschopgebied. Scheidsrechter Marc Nagtegaal wuifde het weg, waarna Burnley de tegenaanval inzette.

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Luca Koleosho schoot vanaf de zestienmeterlijn; de bal kwam na het lage schot bij de Nederlandse spits Jaydon Banel. Die verlengde de bal met de hak. Vlak voor het doel deed Connor Roberts nog een poging om bij de bal te komen, maar hij raakte de bal niet.

Opvallend was dat veel spelers van Ajax appelleerden voor buitenspel van Banel, nog voordat de bal in het doel lag. Ook doelman Paul Reverson staakte het spel. De blikken richting Nagtegaal en zijn grensrechter waren vergeefs, want het doelpunt werd goedgekeurd en kwam op naam van Banel.

Het was op basis van de televisiebeelden niet onomstotelijk vast te stellen dat er sprake was van buitenspel, al leek het daar wel op. Het buitenspel van Banel leek nog te worden opgeheven door Caio Henrique, maar Roberts leek zich wel in buitenspelpositie te bevinden en deed een poging om de bal te spelen. Er was echter geen videoscheidsrechter bij de oefenwedstrijd en ook was er geen camera die een loodrecht beeld vanaf de zijlijn toonde.

Zo kwam Burnley op 1-1, nadat Aaron Bouwman in de eerste helft de score had geopend. Kort na de gelijkmaker kwam Ajax via Abdellah Ouazane weer op voorsprong. Het duel begon zondag om 14.00 uur.