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Ajax stopt plots met voetballen en krijgt meteen een tegendoelpunt

26 juli 2026, 15:34
Burnley tegen Ajax
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een opvallend moment in de oefenwedstrijd tussen Ajax en Burnley. Een doelpunt van Burnley werd tot verbazing van de spelers van Ajax goedgekeurd, vlak nadat Ajax zelf tevergeefs om een penalty vroeg.

Na een uur spelen kreeg verdediger Bashir Humphreys van Burnley de bal via zijn eigen lichaam tegen de arm in het strafschopgebied. Scheidsrechter Marc Nagtegaal wuifde het weg, waarna Burnley de tegenaanval inzette.

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Luca Koleosho schoot vanaf de zestienmeterlijn; de bal kwam na het lage schot bij de Nederlandse spits Jaydon Banel. Die verlengde de bal met de hak. Vlak voor het doel deed Connor Roberts nog een poging om bij de bal te komen, maar hij raakte de bal niet.

Opvallend was dat veel spelers van Ajax appelleerden voor buitenspel van Banel, nog voordat de bal in het doel lag. Ook doelman Paul Reverson staakte het spel. De blikken richting Nagtegaal en zijn grensrechter waren vergeefs, want het doelpunt werd goedgekeurd en kwam op naam van Banel.

Het was op basis van de televisiebeelden niet onomstotelijk vast te stellen dat er sprake was van buitenspel, al leek het daar wel op. Het buitenspel van Banel leek nog te worden opgeheven door Caio Henrique, maar Roberts leek zich wel in buitenspelpositie te bevinden en deed een poging om de bal te spelen. Er was echter geen videoscheidsrechter bij de oefenwedstrijd en ook was er geen camera die een loodrecht beeld vanaf de zijlijn toonde.

Zo kwam Burnley op 1-1, nadat Aaron Bouwman in de eerste helft de score had geopend. Kort na de gelijkmaker kwam Ajax via Abdellah Ouazane weer op voorsprong. Het duel begon zondag om 14.00 uur.

Denk je dat er sprake was van buitenspel?

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Kramer
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CG
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.094 Reacties
1.399 Dagen lid
20.322 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat leer je in de jeugd? Doorspelen tot je het fluitje hoort, gelukkig was het een oefenwedstrijd.

CG
3.660 Reacties
1.097 Dagen lid
14.087 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
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avatar

Gewoon door blijven spelen blijft het allerbeste!!

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