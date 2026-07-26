Abdellah Ouazane schittert weer bij Ajax: 15 januari staat rood omcirkeld

Ajax heeft de oefenwedstrijd tegen Burnley met 2-1 gewonnen. Tussen de twee Conference League-duels met FK Vojvodina door maakte opnieuw indruk. De zestienjarige middenvelder, die donderdag in Servië al een assist leverde, besliste het duel in de Johan Cruijff ArenA met de winnende treffer.

Ajax met debutant Leonardo

Trainer Míchel Sánchez stuurde tegen de Engelse Championship-club tien andere basisspelers het veld in dan bij de Europese zege op Vojvodina. Onder anderen nieuwkomers Marcos Leonardo en Caio Henrique verschenen aan de aftrap, terwijl Ouazane een plek op het middenveld kreeg.

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Ajax had aanvankelijk veelvuldig de bal, maar slaagde er nauwelijks in om door de defensie van Burnley heen te spelen. De bezoekers stichtten het eerste gevaar. Jacob Bruun Larsen bereikte de achterlijn, waarna doelman Joeri Heerkens de voorzet onderschepte voordat een Engels been de bal kon binnenlopen. Even later moest Heerkens opnieuw optreden bij een afstandsschot van Josh Laurent.

Ouazane probeerde ondertussen nadrukkelijk het Amsterdamse aanvalsspel te versnellen. Een veelbelovende counter liep nog stuk door een onnauwkeurige voortzetting, maar na ruim een halfuur was de middenvelder betrokken bij de eerste grote Ajax-kans. Via hem kwam de bal scherp voor het doel, waar doelman Max Weiß redding bracht. De rebound van Youri Baas verdween naast.

Twee minuten later was het alsnog raak. Maher Carrizo omspeelde aan de linkerkant een tegenstander en bracht de bal voor. Na een kluts belandde die voor de voeten van Aaron Bouwman, die Ajax in de 34ste minuut op 1-0 zette. Vlak voor rust combineerde Ouazane op de rechterflank met Anton Gaaei, maar het schot van de Deen werd van richting veranderd en ging over.

Míchel voerde tijdens de rust meerdere wijzigingen door. Paul Reverson, Daley Blind, Davy Klaassen, Mohamed Abdalla en Don-Angelo Konadu kwamen binnen de lijnen. Ouazane bleef staan en liet zich kort na de hervatting opnieuw gelden met een gevaarlijke voorzet. Konadu kon de bal door gebrek aan balans niet goed richting het doel koppen.

Burnley maakt opvallende gelijkmaker

Burnley kwam na ruim een uur uit het niets langszij. Oud-Ajacied Jaydon Banel veranderde een schot van buiten het strafschopgebied met zijn voet van richting en passeerde Reverson. Ondanks Amsterdamse protesten wegens mogelijk buitenspel bleef de 1-1 staan.

Ajax had slechts enkele minuten nodig om de schade te herstellen. Mika Godts stuurde Konadu weg tijdens een flitsende counter. De spits behield het overzicht en legde de bal strak voor de tweede paal, waar Ouazane klaarstond om de 2-1 binnen te tikken. Het was het eindstation van een aanval met drie spelers uit de Ajax-opleiding.

Direct na zijn doelpunt werd Ouazane, met wat fysieke klachten, vervangen door Kian Fitz-Jim. Ajax bleef daarna de bovenliggende partij. Konadu probeerde Weiß vanaf grote afstand te verrassen en ook Godts kreeg de 3-1 op zijn schoen, maar de doelman voorkwam dat de Amsterdamse oefenzege ruimer uitviel.

Optimisme over Ouazane

Bij supporters wordt het enthousiasme over Ouazane steeds groter, nu hij al wekenlang uitblinkt in de voorbereiding. Journalist Mike Verweij van De Telegraaf schrijft: "Kan wel wat, Abdellah Ouazane. Een zegen voor Ajax dat de transfer van de 17-jarige naar Real Madrid niet doorging. Hem laten bijtekenen op Ouazanes achttiende zal een van de topprioriteiten van Jordi Cruijff zijn." Ouazane wordt op 15 januari 18 jaar.