Ajax-fans wijzen dezelfde zondebok aan: 'Hij kan het niveau niet aan, verkopen'

heeft de supporters van Ajax donderdagavond niet kunnen bekoren. De middenvelder maakte als 'nummer zes' geen sterke indruk in het uitduel met FK Vojvodina, zo concluderen de fans op X.

Regeer kreeg een basisplaats in Novi Sad en vormde een middenveld met Davy Klaassen en Oscar Gloukh. Van zijn 71 passes kwamen er 67 aan, een succespercentage van 94 procent. Toch frustreerde hij fans, met name in de slotfase van de eerste helft.

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In de 43ste minuut leverde Regeer de bal prompt in bij Vojvodina, toen hij tevergeefs een voetballende oplossing zocht in het strafschopgebied. Het balverlies leidde meteen tot een grote kans voor Ifet Djakovac, maar doelman Maarten Paes bracht redding.

Veel fans concluderen dat Regeer niet het niveau bezit dat Ajax nastreeft. Hetzelfde wordt veelal gezegd over Owen Wijndal, die als linksback stond opgesteld in Servië. “Wijndal en Regeer zijn helaas nog steeds de zwakste schakels”, klinkt het bijvoorbeeld. Fans roepen op tot de verkoop van het tweetal.

FootballTransfers-redacteur Lars Leeftink deelt de kritiek op Regeer. “Hij is een prima speler, maar niet als zes tussen de linies zoals dat door Michel verwacht wordt. Simpelweg de techniek niet voor. Tussen de CV's in de opbouw kan hij prima, dit niet.”