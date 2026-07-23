Live voetbal 13

Teruglezen | Zo rekende Ajax ruim af met Vojvodina

23 juli 2026, 21:57
Vojvodina - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
5 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Voor Ajax begint het seizoen 2026/27 vanavond officieel, met de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League tegen FK Vojvodina Novi Sad. Wat spelen de Amsterdammers klaar op Servische bodem, waar trainer Míchel zijn echte debuut op de bank maakt? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in stadion Karadjordje in Novi Sad, mis niets en volg Vojvodina - Ajax in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Conference League: FK Vojvodina - Ajax

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14m geleden

22:10

Einde liveblog

Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen en nog een mooie avond gewenst!

26m geleden

21:58

Afgelopen!

En dan zit het erop! Ajax wint met 1-4 en staat met anderhalf been in de derde voorronde van de Conference League, maar moet het volgende week nog wel afmaken bij de return in Amsterdam.

Ajax start tijdperk-Míchel met ruime zege in Servië

Ajax start tijdperk-Míchel met ruime zege in Servië

Ajax is met een 1-4 uitzege op Vojvodina begonnen aan het tijdperk-Míchel. Ondanks de zege zal de Spanjaard niet volledig tevreden zijn over zijn officiële debuut.

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31m geleden

21:53

⚽90+3' - Tóch nog een goal! (1-4)

Ajax maakt er nog 1-4 van! Het is invaller Abdalla die het doet, koud in het veld passeert hij Rosic op aangeven van Ouazane!

34m geleden

21:49

🔄90' - Laatste wissel Ajax (1-3)

Míchel voert zijn laatste wissel door: Mohamed Abdalla vervangt Godts.

40m geleden

21:43

🟨84' - Geel Barros (1-3)

Barros houdt opzichtig vast bij Ouazane en krijgt daarvoor een gele kaart.

43m geleden

21:41

82' - Slotfase nadert (1-3)

Terwijl Konadu op eigen helft een vrije trap mee krijgt, tikt de klok langzaam richting het einde van de wedstrijd. Weet Vojvodina er nog een slotoffensief uit te persen, of zet Ajax nog even aan? Het lijkt er vooralsnog niet op.

44m geleden

21:39

🔄80' - Dubbele wissel Vojvodina (1-3)

Poletanovic vervangt Zukic, terwijl Mitrovic erin komt voor Randjelovic.

1u geleden

21:36

77' - Bouwman ruimt op (1-3)

Er gebeurt in deze fase niet veel voor beide doelen, maar Vojvodina kwam er net wel even uit over rechts. Bouwman kopt de voorzet uiteindelijk de zestien uit.

1u geleden

21:32

🔄72' - Ook Ajax wisselt weer twee keer (1-3)

Klaassen maakt plaats voor Ouazane en ook Dolberg gaat eraf. Zijn vervanger is niet Marcos Leonardo, die zijn debuut nog even moet uitstellen, maar Don-Angelo Konadu.

1u geleden

21:31

🔄72' - Wissel Vojvodina (1-3)

Petrovic maakt plaats voor Kokanovic.

1u geleden

21:28

🔄68' - Dubbele wissel Ajax (1-3)

Dan vindt Míchel het tijd voor de eerste wissels aan Ajax-zijde. Gloukh en Wijndal gaan eruit en maken plaats voor Jorthy Mokio en Caio Henrique. Voor laatstgenoemde is dik zijn officiële Ajax-debuut.

1u geleden

21:24

🟨65' - Geel Mulahusejnovic (1-3)

De spits van Vojvodina haalt stevig door op Godts en verdwijnt in het boekje van Nogueira: geel.

1u geleden

21:24

64' - Voorzet Barros (1-3)

Barros, de man van de assist bij de 1-1, slingert opnieuw voor. Deze keer raakt hij 'm verkeerd, de bal belandt op het dak van het doel.

1u geleden

21:19

60' - Pijn bij Wijndal (1-3)

Sukacev wordt aangespeeld en maakt zich breed, achter hem gaat Wijndal met de handen naar het gezicht en naar de grond. Die zal wel geraakt zijn, al blijkt dat niet echt uit de herhaling. Hoe het ook zij, vrije trap voor Ajax.

1u geleden

21:16

57' - Kansje Mulahusejnovic (1-3)

De bal gaat naar de tweede paal, waar Mulahusejnovic hem er vallend niet in krijgt. De spits claimt tevergeefs dat Rosa vasthield, maar de arbitrage wil er niets van weten en aangezien er geen VAR is, blijft het daarbij.

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dilima1966
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dilima1966
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Ik snap niet dat steeds wijndal nog in de basis staat zijn gehele loopbaan bij ajax een flop geweest

Kramer
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Kramer
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Wijndal, Berghuis, Regeer.. Ik mag toch hopen dat als het echte seizoen begint dat die verkocht zijn of op de bank zitten.

EuropaMango
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EuropaMango
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Echt hè, wat een treurnis.

Just Me
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Ajax is weer terug bij het Ajax niveau 😉

Vriendje Stokvis
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Vriendje Stokvis
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Mooi doelpunt van Berghuis. Een van de beste aan de kant van Ajax.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.826 Reacties
1.137 Dagen lid
18.145 Likes
dilima1966
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  • 3
    + 1
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Ik snap niet dat steeds wijndal nog in de basis staat zijn gehele loopbaan bij ajax een flop geweest

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.085 Reacties
1.396 Dagen lid
20.298 Likes
Kramer
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Wijndal, Berghuis, Regeer.. Ik mag toch hopen dat als het echte seizoen begint dat die verkocht zijn of op de bank zitten.

EuropaMango
10 Reacties
25 Dagen lid
12 Likes
EuropaMango
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Echt hè, wat een treurnis.

Just Me
465 Reacties
128 Dagen lid
319 Likes
Just Me
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Ajax is weer terug bij het Ajax niveau 😉

Vriendje Stokvis
1.990 Reacties
672 Dagen lid
9.345 Likes
Vriendje Stokvis
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Mooi doelpunt van Berghuis. Een van de beste aan de kant van Ajax.

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Vojvodina - Ajax

Vojvodina Novi Sad
1 - 4
Ajax
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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