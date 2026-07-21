Ajax moet langer dan verwacht wachten op . Waar de Spaanse sportkrant Marca maandag nog voorspelde dat de doelman dinsdag of woensdag zou worden gepresenteerd, klinkt dinsdag vanuit Catalonië een aanzienlijk minder optimistisch verhaal. Volgens Mundo Deportivo is het geduld van de Amsterdammers niet onbeperkt en behoort zelfs het afketsen van de huurtransfer inmiddels tot de mogelijkheden.

De komst van Ter Stegen leek aanvankelijk slechts een kwestie van tijd. Ajax, FC Barcelona en de 34-jarige keeper zouden overeenstemming hebben bereikt over een huurperiode van één seizoen en de verdeling van zijn salaris. Fiscale en financiële details houden de afronding van de deal echter langer op dan voorzien.

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Volgens Mundo Deportivo wordt bij Barcelona benadrukt dat de club de impasse niet zelf kan doorbreken. De resterende financiële kwesties zouden door Ter Stegen en zijn entourage moeten worden opgelost. Hoewel de Catalanen nog altijd verwachten dat het definitieve akkoord wordt bereikt, groeit in Amsterdam de verbazing over het uitblijven van duidelijkheid.

Ajax heeft naar verluidt geen concrete deadline gesteld, maar zou tegelijkertijd duidelijk hebben gemaakt dat de club niet eindeloos blijft wachten. De Amsterdammers houden daarom rekening met alle scenario’s: van een spoedige afronding tot het volledig mislukken van de transfer.

Marca verwacht nog altijd snelle presentatie

Die lezing staat in opvallend contrast met het verhaal dat Marca maandag publiceerde. Volgens die krant waren alle afspraken tussen Ajax en Barcelona al gemaakt en hoefden alleen nog enkele financiële details tussen Ter Stegen en zijn huidige werkgever te worden afgehandeld.

Marca verwachtte daarom dat de huurtransfer dinsdag of uiterlijk woensdag officieel zou worden aangekondigd. Ter Stegen werkte maandag ondertussen gewoon de dubbele training van Hansi Flick af op het trainingscomplex van Barcelona. Ook dinsdag is er vanuit Amsterdam echter nog geen witte rook gekomen.

Dat de transfer financieel ingewikkeld is, heeft mede te maken met de status en het contract van Ter Stegen. De Duitse doelman staat nog tot de zomer van 2028 onder contract bij Barcelona. Ajax wil hem voor het seizoen 2026/27 huren, waarna hij in principe terugkeert naar Catalonië.

Ter Stegen bleef dinsdag bij Barcelona trainen terwijl hij wacht op groen licht voor zijn vertrek. De doelman kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Girona, waar hij al samenwerkte met de huidige Ajax-trainer Míchel. Door blessureleed en een operatie kon de Spanjaard destijds echter nauwelijks een beroep op hem doen.

Ter Stegen ontbreekt tegen Vojvodina

Een eventueel akkoord komt sowieso te laat voor de Europese start van Ajax. Ter Stegen werd niet tijdig ingeschreven voor het eerste duel met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League.

Ajax speelt donderdag om 20.00 uur in Servië. De return in de Johan Cruijff ArenA staat een week later, op donderdag 30 juli, op het programma. Míchel hield voor de heenwedstrijd daarom al geen rekening met de komst van Ter Stegen.

De grote vraag is inmiddels niet meer uitsluitend wanneer de Duitse doelman wordt gepresenteerd, maar ook hoe lang Ajax bereid is om op een oplossing te wachten. .