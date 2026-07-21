Hwang had voorkeur in titelstrijd Ajax en PSV: 'Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg'

heeft uitgebreid teruggeblikt op zijn vertrek bij Feyenoord en zijn keuze voor FC Porto. De Zuid-Koreaanse middenvelder vertelt via de officiële kanalen van FC Porto onder meer over de opvallend grote invloed van zijn vrouw, zijn bijzondere band met trainer Francesco Farioli en de spannende titelstrijd tussen Ajax en PSV. Hoewel Hwang destijds hoopte op succes voor Farioli, benadrukt hij dat hij daarmee niet meteen voor Ajax was.

De 29-jarige Hwang werd maandag officieel gepresenteerd door FC Porto. De Portugese kampioen legt hem vast tot medio 2029, met een optie voor nog een seizoen. Feyenoord ontvangt 4,5 tot maximaal 5 miljoen euro voor de middenvelder , die in Rotterdam nog een contract voor twee jaar had.

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“Het maakt me ontzettend enthousiast om voor FC Porto te tekenen, een van de beste clubs ter wereld. Het is een enorme eer om deze club en deze stad te mogen vertegenwoordigen, want ik ben dol op Porto. Afgelopen kerst was ik hier met mijn familie. We bezochten zowel Lissabon als Porto en mijn vrouw zei meteen dat ze Porto leuker vond dan Lissabon. Dat heeft ze echt gezegd, ik lieg niet. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Ik denk dat we dit seizoen samen iets heel bijzonders kunnen bereiken”, vertelt Hwang via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever.

Vrouw van Hwang gaf doorslag bij keuze voor Porto

De voorkeur van zijn vrouw voor Porto blijkt bepaald geen onbelangrijk detail te zijn geweest. Met een glimlach erkent Hwang dat de beslissingsbevoegdheid binnen huize Hwang niet helemaal gelijk is verdeeld. “Ik heb veertig procent van de beslissingsmacht en de overige zestig procent is van haar. Daarom ben ik hier. Ik ben ontzettend gelukkig. Na een lange reis was ik heel moe, maar zodra ik het Estádio do Dragão binnenliep, voelde ik me meteen beter. Ik was direct weer wakker. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging”, aldus de middenvelder.

Hwang verwacht dat zijn internationale ervaring hem zal helpen om zich snel aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Eerder speelde hij onder meer in Zuid-Korea, Rusland, Griekenland, Servië en Nederland. “Ik heb nog nooit in Portugal gewoond, maar ik heb alleen maar goede Portugese mensen leren kennen. Mijn zaakwaarnemers zijn Portugees en Paulo Bento, die mijn bondscoach is geweest, had veel vertrouwen in mij. Ik heb een uitstekend beeld van de Portugezen en hoop dat bij FC Porto te behouden, samen met mijn ploeggenoten, de technische staf en alle andere mensen die bij deze club werken.”

Ook de stad heeft al een sterke indruk achtergelaten. Volgens Hwang is Porto bovendien populair onder zijn landgenoten. Hij ziet voor zichzelf dan ook een extra taak weggelegd. “Zuid-Koreaanse vrouwen, zoals mijn echtgenote, houden erg van Porto, omdat het een prachtige stad is. Er komen al veel Zuid-Koreaanse toeristen naar Porto. Nu is het aan mij om ook de mannen naar onze stad en ons stadion te halen, zodat ze mij en FC Porto kunnen steunen.”

Landgenoot Suk Hyun-jun kwam in het verleden eveneens uit voor de Portugese topclub, maar Hwang had zijn advies niet nodig om overtuigd te raken. “Ik heb met hem in de nationale ploeg gespeeld, maar ik heb hem nog niet over deze transfer gesproken. Ik hoefde hem ook helemaal niets over FC Porto te vragen, omdat ik al wist dat dit een geweldige club is. Ik weet zeker dat hij blij voor me is.”

Het gezin van Hwang zal zich later bij hem in Portugal voegen. Zijn vrouw reageerde volgens de middenvelder bijzonder enthousiast toen hij haar vertelde over de belangstelling van Porto. “Toen ik gewend ben geraakt aan de stad en de club, komen mijn vrouw en dochter hierheen om mij te steunen en bij mij te zijn. Ik vind het heel belangrijk dat voetballers waardevolle tijd met hun gezin kunnen doorbrengen.”

Steun voor Farioli, maar niet voor Ajax

Een andere belangrijke reden voor zijn keuze is de aanwezigheid van Farioli. De Italiaan probeerde Hwang de afgelopen jaren al meerdere keren naar een van zijn clubs te halen. Ditmaal kwam het eindelijk tot een samenwerking.

“Ik hoorde dat hij mij graag wilde aantrekken. Iedereen weet, zelfs in Zuid-Korea, dat FC Porto een grote club is. Ik hoefde daarom niet veel vragen over de club te stellen. Ik wist al dat het een enorme club met een rijke geschiedenis is. Ik was heel trots dat ze belangstelling voor mij hadden. Daarna had ik een videogesprek met trainer Farioli en de voorzitter. Het was een goed gesprek. Ze legden uit waarom ze mij wilden hebben en ik stelde zelf slechts een paar vragen”, legt Hwang uit.

Pas na dat gesprek bracht hij zijn vrouw op de hoogte. “Ik had daarvoor nog niets verteld, omdat ik wist dat ze helemaal gek zou worden van deze mogelijkheid. Ik wilde dat ze rustig bleef. Ze was ontzettend blij, omdat ze erg van de stad en van port houdt.”

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De band tussen Hwang en Farioli gaat jaren terug. De trainer probeerde hem al naar Alanyaspor, OGC Nice en Ajax te halen, maar telkens liep het anders. “Ik ken hem al sinds 2020 of 2021, toen hij bij Alanyaspor werkte en mij naar Turkije wilde halen. Destijds koos ik ervoor om bij Olympiakos te tekenen. Daarna vertrok hij naar Nice en probeerde hij mij opnieuw te halen, maar ook toen kwam het er niet van. Bij Ajax wilde hij me eveneens aantrekken, maar Feyenoord was hem voor.”

In het Eredivisie-seizoen 2024/25 volgde Hwang de verrichtingen van Farioli nauwlettend. De Italiaan streed met Ajax tegen PSV om het kampioenschap, terwijl Feyenoord al was afgehaakt. Dat zorgde voor een bijzondere situatie.

“Ik moet voorzichtig zijn met wat ik hierover zeg, omdat Ajax en Feyenoord grote rivalen zijn. Tijdens ons videogesprek herinnerde ik hem aan het moment waarop wij geen kans meer maakten op het kampioenschap en PSV en Ajax om de titel streden. Op dat moment steunde ik trainer Farioli, maar niet Ajax”, benadrukt Hwang.

Zijn bewondering voor de oefenmeester bleef na diens vertrek uit Amsterdam bestaan. “Nu krijg ik eindelijk de kans om met hem samen te werken. Hij is een trainer die ik enorm bewonder. Daarom was ik heel blij toen hij met FC Porto de Portugese competitie won, ook al speelde ik toen nog niet voor deze club. Ik heb veel respect voor hem. Hij heeft nooit opgegeven en heeft een bijzondere prijs voor de club gewonnen. Ik kan niet wachten om dagelijks met hem te werken.”

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Hwang beseft tegelijkertijd dat spelen voor Porto gepaard gaat met hoge verwachtingen. “Ik moet alles geven om het team te helpen iedere wedstrijd te winnen en ook op de trainingen beter te worden. Iedereen moet het maximale leveren om een positieve sfeer te behouden. Wanneer je voor een club als FC Porto tekent, is het logisch dat je druk voelt. Hier moet je winnen. Maar wanneer we tijdens iedere training en iedere wedstrijd alles geven, komen we dichter bij succes.”

De Zuid-Koreaan treft naar eigen zeggen een selectie die ondanks het behaalde kampioenschap alweer hongerig is naar nieuwe prijzen. “We hebben een selectie vol kwaliteit, met spelers die vorig seizoen kampioen zijn geworden en nu alweer aan de volgende titel denken. Dat begint op het trainingsveld en ik hoop te kunnen helpen om de juiste omstandigheden te creëren.”

Het prolongeren van de landstitel is dan ook het belangrijkste doel. “We zijn vorig seizoen kampioen geworden en ons doel is om de trofee hier in de stad te houden. Ik hoop het team bij die missie te kunnen helpen. Die begint vandaag al op het trainingscomplex. Wanneer we een groep vormen met die mentaliteit, denk ik dat we opnieuw iets bijzonders kunnen bereiken.”

Daarbij wil Hwang meteen sterk beginnen. “Een goede start van het seizoen is heel belangrijk. Goed beginnen betekent dat we de Supercup winnen, maar we moeten ook sterk aan de competitie beginnen. Ik kijk enorm uit naar die wedstrijden.”

Hwang sluit zijn uitgebreide kennismaking af met een duidelijke belofte aan de aanhang van Porto. “Ik hoop zo snel mogelijk aan mijn avontuur bij FC Porto te beginnen. Iedere keer dat ik op het veld sta, zal ik het maximale geven. De supporters kunnen erop vertrouwen dat ik alles zal geven. Wanneer ik mijn eigen voetbal speel, zullen ze mij waarderen. Ik ga er alles aan doen om de club te helpen. Ik vraag de supporters om het team te steunen, zodat we hun onvergetelijke momenten kunnen bezorgen.”

Hwang speelde uiteindelijk twee seizoenen voor Feyenoord. De Zuid-Koreaan kwam in totaal 54 keer in actie, waarin hij vier doelpunten maakte en acht assists leverde. Door blessureleed bleef zijn bijdrage in het afgelopen Eredivisie-seizoen beperkt tot zeventien wedstrijden. Ook het Mexicaanse Monterrey, waar voormalig Feyenoord-directeur Dennis te Kloese werkzaam is, bracht een bod uit. Dat voorstel werd echter van tafel geveegd, waarna Porto met de middenvelder aan de haal ging.