Wout Weghorst verwijt Francesco Farioli dat Ajax in 2025 de landstitel misliep, zo geeft hij aan in gesprek met De Telegraaf. Volgens de spits was ‘de angst om te verliezen’ bij de Italiaan sterker dan ‘de wil om te winnen’. Dat heeft Weghorst Farioli ook verteld bij hun afscheid.
Ajax leek in 2024/25 onder Farioli hard op weg naar de landstitel. De Amsterdammers stonden enkele weken voor het einde van de competitie liefst negen punten voor op PSV, maar gaven deze voorsprong in de laatste paar wedstrijden volledig uit handen. Daardoor ging de titel niet naar Ajax, maar naar Eindhoven.
Weghorst zit nog steeds enorm met het mislopen van de titel, zo maakt hij duidelijk in gesprek met De Telegraaf. “Ik kan er nog steeds moeilijk over praten.” De spits heeft zich gedurende de slotfase van het seizoen geërgerd aan Farioli, die weigerde uit te spreken voor het kampioenschap te gaan. Dat verwijt hij zijn voormalig coach dan ook. “Dat waren ook mijn laatste woorden bij zijn afscheid: de wil om te winnen moet altijd groter zijn dan de angst om te verliezen”, vertelt Weghorst.
“Natuurlijk wilde iedereen kampioen worden”, gaat hij verder. “Maar ik geloof heel erg in mindset. Als je er echt van overtuigd bent dat je kampioen wordt, dan straal en spreek je dat ook uit”, aldus Weghorst. “Achteraf denk ik dat de angst de titel te verspelen groter was dan de overtuiging kampioen te worden.” Volgens de spits is dat dan ook een belangrijke reden waarom Ajax het uiteindelijk niet vol wist te houden in de titelstrijd.
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Weghorst heeft voor een “beperkte” voetballer een fantastische carrière gehad. Desondanks is hij enorm gefrustreerd over het feit dat hij geen prijzen heeft gewonnen. Je zou ook gewoon tevreden kunnen zijn met wat je hebt bereikt
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Weghorst heeft voor een “beperkte” voetballer een fantastische carrière gehad. Desondanks is hij enorm gefrustreerd over het feit dat hij geen prijzen heeft gewonnen. Je zou ook gewoon tevreden kunnen zijn met wat je hebt bereikt