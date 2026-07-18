verwijt Francesco Farioli dat Ajax in 2025 de landstitel misliep, zo geeft hij aan in gesprek met De Telegraaf. Volgens de spits was ‘de angst om te verliezen’ bij de Italiaan sterker dan ‘de wil om te winnen’. Dat heeft Weghorst Farioli ook verteld bij hun afscheid.

Ajax leek in 2024/25 onder Farioli hard op weg naar de landstitel. De Amsterdammers stonden enkele weken voor het einde van de competitie liefst negen punten voor op PSV, maar gaven deze voorsprong in de laatste paar wedstrijden volledig uit handen. Daardoor ging de titel niet naar Ajax, maar naar Eindhoven.

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Weghorst zit nog steeds enorm met het mislopen van de titel, zo maakt hij duidelijk in gesprek met De Telegraaf. “Ik kan er nog steeds moeilijk over praten.” De spits heeft zich gedurende de slotfase van het seizoen geërgerd aan Farioli, die weigerde uit te spreken voor het kampioenschap te gaan. Dat verwijt hij zijn voormalig coach dan ook. “Dat waren ook mijn laatste woorden bij zijn afscheid: de wil om te winnen moet altijd groter zijn dan de angst om te verliezen”, vertelt Weghorst.

“Natuurlijk wilde iedereen kampioen worden”, gaat hij verder. “Maar ik geloof heel erg in mindset. Als je er echt van overtuigd bent dat je kampioen wordt, dan straal en spreek je dat ook uit”, aldus Weghorst. “Achteraf denk ik dat de angst de titel te verspelen groter was dan de overtuiging kampioen te worden.” Volgens de spits is dat dan ook een belangrijke reden waarom Ajax het uiteindelijk niet vol wist te houden in de titelstrijd.