Hoffenheim meldt zich bij Feyenoord met verhoogd bod op Sauer

TSG 1899 Hoffenheim hoopt nog altijd over te kunnen nemen van Feyenoord. De Duitse club heeft dit weekend een nieuw, verbeterd bod uitgebracht op de twintigjarige buitenspeler. De Bundesliga-club blijft nadrukkelijk aandringen op de komst van de elfvoudig Slowaaks international, die zelf serieus openstaat voor een overstap naar Duitsland.

De clubleiding in De Kuip houdt inmiddels serieus rekening met een vertrek van het talent. Feyenoord hoeft echter niet zomaar mee te werken aan een uitgaande transfer. De club heeft een sterke onderhandelingspositie doordat het contract van de aanvaller nog doorloopt tot medio 2028. Volgens de directie is een overgang alleen bespreekbaar bij een voorstel dat aanzienlijk boven de huidige marktwaarde van zeven miljoen euro ligt.

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Voor de speler van biedt de concrete interesse vanuit Duitsland een kans op structurele speeltijd. De vleugelaanvaller ziet in Hoffenheim een interessante volgende stap in zijn loopbaan en heeft intern aangegeven de overstap graag te willen maken. Bij de ploeg uit de Bundesliga wordt de jonge aanvaller gezien als de ideale opvolger van Bazoumana Touré, die eerder deze zomer voor vijftig miljoen euro werd verkocht aan Newcastle United. Terwijl de onderhandelingen lopen, werkt de Slowaak nog aan zijn herstel van een zware hamstringblessure die hij in maart opliep tijdens een interland tegen Kosovo. Desondanks is hij als enige geblesseerde speler meegereisd naar het trainingskamp in België, waar hij naar verwachting gedeeltelijk zal aansluiten bij de groepstraining.

Achter de schermen bereidt Feyenoord zich al voor op een mogelijk vertrek van de buitenspele. De scouting in Rotterdam draait overuren en heeft Matheus Martins in het vizier als potentiële versterking voor de flanken. De tweeëntwintigjarige Braziliaan van Botafogo zou vanwege financiële problemen bij zijn huidige werkgever voor circa zes miljoen euro op te halen zijn. De komst van een nieuwe vleugelaanvaller heeft grote prioriteit, mede doordat Jaden Slory momenteel is verhuurd aan Willem II.