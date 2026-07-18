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Persvoorlichter Feyenoord grijpt in na vraag aan Steijn en Valente: ‘Die skippen we even’

18 juli 2026, 15:02
Sem Steijn en Luciano Valente van Feyenoord
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De persvoorlichter van Feyenoord heeft zaterdag op de jaarlijkse kinderpersconferentie ingegrepen. Een van de aanwezige kinderen vroeg aan Sem Steijn en Luciano Valente wat zij van het ontslag van Robin van Persie vinden.

Feyenoord organiseert zaterdag in De Kuip het Feyenoord Festival, de jaarlijkse open dag van de club. Voorafgaand aan het evenement op het veld krijgen verschillende kinderen zoals ieder jaar de kans om vragen te stellen aan twee spelers op een persconferentie. Dit jaar waren het Steijn en Valente die plaatsnamen achter de tafel in de perszaal.

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“Wat vinden jullie ervan dat Van Persie weg is gegaan en dat Van Bronckhorst nu…?”, begint een van de kinderen, waarna Steijn en Valente hun lach niet kunnen onderdrukken. “Deze vraag skippen we eventjes”, zegt de perschef vervolgens. “Iedereen vond het, denk ik, vervelend, maar iedereen moet ook door.” Steijn en Valente voegen er allebei aan toe dat ze het wel een ‘goede vraag’ vinden.

Van Persie werd in februari 2025 aangesteld als opvolger van Brian Priske bij Feyenoord en leidde zijn ploeg in zijn eerste halve seizoen naar de derde plaats in de Eredivisie. Afgelopen seizoen sprak de trainer uit kampioen te willen worden, maar na een stroef jaar eindigden de Rotterdammers negentien punten achter kampioen PSV op de tweede plaats. Na de komst van de nieuwe directie met Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn werd Van Persie al snel opzij gezet, waarna Giovanni van Bronckhorst werd benoemd als zijn opvolger.

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Celta de Grifo
60 Reacties
891 Dagen lid
57 Likes
Celta de Grifo
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Prima vraag toch? Precies wat je kunt verwachten bij een kinderpersconferentie: oprechte vragen. Die persvoorlichter mag z'n snavel houden. Je mag toch aannemen dat de heren oud genoeg zijn (en voldoende mediatraining hebben gehad) om hier normaal op te antwoorden.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
60 Reacties
891 Dagen lid
57 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima vraag toch? Precies wat je kunt verwachten bij een kinderpersconferentie: oprechte vragen. Die persvoorlichter mag z'n snavel houden. Je mag toch aannemen dat de heren oud genoeg zijn (en voldoende mediatraining hebben gehad) om hier normaal op te antwoorden.

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Robin van Persie

Robin van Persie
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

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