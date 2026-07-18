De persvoorlichter van Feyenoord heeft zaterdag op de jaarlijkse kinderpersconferentie ingegrepen. Een van de aanwezige kinderen vroeg aan en wat zij van het ontslag van Robin van Persie vinden.

Feyenoord organiseert zaterdag in De Kuip het Feyenoord Festival, de jaarlijkse open dag van de club. Voorafgaand aan het evenement op het veld krijgen verschillende kinderen zoals ieder jaar de kans om vragen te stellen aan twee spelers op een persconferentie. Dit jaar waren het Steijn en Valente die plaatsnamen achter de tafel in de perszaal.

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“Wat vinden jullie ervan dat Van Persie weg is gegaan en dat Van Bronckhorst nu…?”, begint een van de kinderen, waarna Steijn en Valente hun lach niet kunnen onderdrukken. “Deze vraag skippen we eventjes”, zegt de perschef vervolgens. “Iedereen vond het, denk ik, vervelend, maar iedereen moet ook door.” Steijn en Valente voegen er allebei aan toe dat ze het wel een ‘goede vraag’ vinden.

Van Persie werd in februari 2025 aangesteld als opvolger van Brian Priske bij Feyenoord en leidde zijn ploeg in zijn eerste halve seizoen naar de derde plaats in de Eredivisie. Afgelopen seizoen sprak de trainer uit kampioen te willen worden, maar na een stroef jaar eindigden de Rotterdammers negentien punten achter kampioen PSV op de tweede plaats. Na de komst van de nieuwe directie met Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn werd Van Persie al snel opzij gezet, waarna Giovanni van Bronckhorst werd benoemd als zijn opvolger.