Arne Slot, door velen gezien als dé topkandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, is afgelopen week gespot in het peperdure Rosewood Hotel in Amsterdam, in gezelschap van twee onbekende mannen. Is de trainer in onderhandeling met een mogelijke nieuwe werkgever? In de podcast Kick-Off van De Telegraaf onthult Mike Verweij hoe de vork in de steel zit.

Slot werd na afloop van het voorbije seizoen aan de kant gezet door Liverpool, waar zijn contract nog een jaar doorliep. Sindsdien is hij in verband gebracht met een aantal clubs, maar na de uitschakeling van Oranje op het WK kondigde bondscoach Ronald Koeman zijn vertrek aan. Sindsdien wordt Slot door velen gezien als dé man om het Nederlands elftal onder zijn hoede te gaan nemen. Het Duitse Sky wist vorige week maandag al te melden dat de KNVB in gesprek zou zijn met de trainer, maar vooralsnog is het nog wachten op witte rook.

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Ondertussen kreeg de redactie van De Telegraaf afgelopen week een 'gigantisch goede' tip dat Slot in het Rosewood Hotel was gesignaleerd, in gezelschap van twee onbekende mannen, zo vertelt Verweij. "We zijn er toch maar even achteraan gegaan, het was niet Nigel de Jong (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.), maar iemand anders. Dus we hebben toch maar even gevraagd hoe het nou zat. Maar: het was zijn vermogensbeheerder, hij zat daar met twee vermogensbeheerders", onthult de journalist, tot hilariteit van Valentijn Driessen en Hein Keijser. "Die heeft hij ook wel nodig, als hij 30 miljoen opstrijkt bij Liverpool", lacht Driessen.

Keijser vraagt vervolgens aan Verweij hoe hij erachter is gekomen wie de twee mannen waren. Dat bleek niet heel ingewikkeld: "Nou, gewoon, Arne Slot een appje sturen: Kun je iets zeggen over die meeting?" De trainer antwoordde met een kwinkslag: "Wil je nou ook al dingen over mijn beleggingsportefeuille weten?"