Martijn Krabbendam is bij Vandaag Inside ingegaan op de zoektocht naar de opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De Oranje-watcher van Voetbal International stelt dat de KNVB voor het WK ‘droomde’ van Michael Reiziger.

Koeman besloot daags na de WK-uitschakeling van Oranje in de zestiende finale tegen Marokko op te stappen als bondscoach. Sindsdien is de zoektocht naar een nieuwe bondscoach gaande, waarbij momenteel vooral Arne Slot nadrukkelijk wordt genoemd als kandidaat. Volgens Krabbendam is het ook goed om rekening te houden met Reiziger.

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“Reiziger was de droom van de KNVB”, begint de verslaggever bij Vandaag Inside. “Nigel de Jong gaf al voor het WK aan dat hij bezig is met de opvolging van Koeman. Dus ik denk dat ze eerst Reiziger wilden doorschuiven”, aldus de Oranje-volger. Reiziger is momenteel bondscoach van Jong Oranje en heeft dus al een contract bij de KNVB. “Hij heeft het van dichtbij kunnen zien, dus ik snap niet dat het zo lang duurt voordat er een nieuwe bondscoach is.”

De suggestie om Reiziger bondscoach te maken zorgt voor onbegrip bij Johan Derksen. “Reiziger ambieerde het zelf ook, maar hij heeft nog nooit een team op het hoogste niveau getraind. Ja, Jong Ajax, maar die staan onderaan in de Keuken Kampioen Divisie”, aldus de oud-verdediger. Ook René van der Gijp begrijpt de suggestie niet. “Iedereen heeft toch die belachelijke documentaire van Jong Oranje gezien?” Naast het feit dat Reiziger amper ervaring heeft op het hoogste niveau, zijn ook zijn recente resultaten met Jong Oranje niet geweldig. In de kwalificatiecyclus voor het EK van 2027 wisten de Nederlandse talenten pas een keer te winnen, werd er twee keer gelijkgespeeld en ook twee keer verloren.