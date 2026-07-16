Dick Advocaat gaat langer door als bondscoach van Curaçao, zo onthult Chris Woerts bij Vandaag Inside. Officieel moet de 78-jarige bondscoach er nog even over nadenken, maar volgens de zakenman gaat Advocaat in ieder geval nog door tot de Gold Cup van 2027.

Advocaat werd begin 2024 aangesteld als bondscoach van Curaçao, waarmee hij zich wilde plaatsen voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Na de kwalificatie besloot hij in februari dit jaar op te stappen wegens de gezondheid van zijn dochter, maar in mei keerde hij alsnog terug om te coachen op het toernooi. Na een ruime nederlaag tegen Duitsland (7-1) zorgden Advocaat en zijn mannen voor een stunt van jewelste door Ecuador op 0-0 te houden. Het toernooi eindigde voor Curaçao met een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust.

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Woensdag liet Advocaat al weten ‘niet bij voorbaat nee’ te zeggen tegen een langer verblijf bij de nationale ploeg van Curaçao. Later die dag onthulde Woerts bij VI dat er zelfs al gesprekken lopen tussen de trainer, zijn assistent Cor Pot, de bond en hoofdsponsor Corendon. “Gisteren is er een gesprek geweest bij Corendon op kantoor met Dick Advocaat en Cor Pot. Ze hebben eigenlijk afgesproken: Dick denkt er nog even over na, maar hij gaat nog een jaartje door”, aldus Woerts.

René van der Gijp wil vervolgens weten of Advocaat dan ook ergens naartoe moet werken. “De Gold Cup van 2027”, antwoordt Woerts. De kwalificatie voor het continentale toernooi van Noord-Amerika begint in september in de vorm van een Nations League. De loting hiervoor vindt later deze maand plaats. “Ik sprak Cor Pot vanmorgen en hij zei: ‘We moeten er nog over nadenken, maar alle signalen staan op groen.’ En als Dick ergens over na gaat denken, weet je dat het zeker is.” Volgens Woerts mag Advocaat daarna ook zijn eigen opvolger aandragen en inwerken.