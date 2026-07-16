Ajax maakt werk van de komst van , zo meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport. De Belg van KRC Genk geldt als de beoogde opvolger van , al hangt daar wel een stevig prijskaartje aan.

Jordi Cruijff sorteert met de interesse in Adedeji-Sternberg alvast voor op een mogelijk vertrek van Mika Godts. De Belgische buitenspeler lijkt na een uitstekend seizoen in de Johan Cruijff ArenA toe aan een stap hogerop en de verwachting is dat er deze transferzomer belangstelling voor hem zal komen. Ajax wil een eventueel vertrek opvangen met een andere Belg, zo klinkt het in Duitsland.

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Volgens de Duitse tak van Sky Sport is de 21-jarige linksbuiten Adedeji-Sternberg namelijk concreet in beeld bij de Amsterdammers. Ajax is echter niet de enige club met belangstelling. Ook landskampioen Club Brugge volgt de pijlsnelle aanvaller van KRC Genk nadrukkelijk.

Adedeji-Sternberg kwam afgelopen seizoen tot één doelpunt in 25 officiële wedstrijden voor Genk. De Belgische club verlangt naar verluidt een transfersom van ongeveer tien miljoen euro. Vooralsnog heeft Ajax nog geen officieel bod uitgebracht.