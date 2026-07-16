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Ajax vindt opvolger Godts, maar moet diep in de buidel tasten

16 juli 2026, 15:18
Mika Godts bij Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Ajax maakt werk van de komst van Noah Adedeji-Sternberg, zo meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport. De Belg van KRC Genk geldt als de beoogde opvolger van Mika Godts, al hangt daar wel een stevig prijskaartje aan.

Jordi Cruijff sorteert met de interesse in Adedeji-Sternberg alvast voor op een mogelijk vertrek van Mika Godts. De Belgische buitenspeler lijkt na een uitstekend seizoen in de Johan Cruijff ArenA toe aan een stap hogerop en de verwachting is dat er deze transferzomer belangstelling voor hem zal komen. Ajax wil een eventueel vertrek opvangen met een andere Belg, zo klinkt het in Duitsland.

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Volgens de Duitse tak van Sky Sport is de 21-jarige linksbuiten Adedeji-Sternberg namelijk concreet in beeld bij de Amsterdammers. Ajax is echter niet de enige club met belangstelling. Ook landskampioen Club Brugge volgt de pijlsnelle aanvaller van KRC Genk nadrukkelijk.

Adedeji-Sternberg kwam afgelopen seizoen tot één doelpunt in 25 officiële wedstrijden voor Genk. De Belgische club verlangt naar verluidt een transfersom van ongeveer tien miljoen euro. Vooralsnog heeft Ajax nog geen officieel bod uitgebracht.

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dilima1966
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dilima1966
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Er zit wel veel potentie in Adedeji-Sternberg snel behendig speler of hij zelf ook naar ajax wil is de vraag en ajax moet apculut de hoofd prijs vragen voor godts

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.802 Reacties
1.130 Dagen lid
18.006 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er zit wel veel potentie in Adedeji-Sternberg snel behendig speler of hij zelf ook naar ajax wil is de vraag en ajax moet apculut de hoofd prijs vragen voor godts

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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