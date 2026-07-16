Veel supporters van Ajax waren woensdag blij met de officiële rentree van . De verdediger deed in de eerste helft mee in de oefenwedstrijd tegen VfL Bochum (1-1).

Ajax maakte de terugkeer van Blind een week geleden bekend. In Amsterdam gaat hij weer samenwerken met Míchel, die de afgelopen drie jaar zijn trainer was bij Girona. Zijn eerste speelminuten volgden woensdag. “Dat ziet er toch vertrouwd uit, Blind in het shirt van Ajax. Hij is weer terug waar hij zich vertrouwd voelt”, zei de commentator van Ajax TV.

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Toen Míchel in de eerste helft wat aanwijzingen gaf aan Blind, voegde de commentator toe: “Dat zal toch ook een soort verlengstuk worden van de trainer. Ze werkten samen bij Girona en Blind weet als geen ander wat de trainer van zijn elftal verlangt.” Dat bleek ook al tijdens het trainingskamp in Garderen, toen Blind zich liet gelden met instructies aan zijn medespelers.

Op sociale media schrijven spreken Ajax-supporters de verwachting uit dat Blind volgend seizoen een basisplek heeft. Zijn voetballende kwaliteiten maken nog altijd indruk. "De manier waarop Blind iemand met de juiste snelheid op de juiste been kan spelen waardoor hij direct door kan is nog steeds prachtig om te zien."