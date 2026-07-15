Valentijn Driessen onthult hoe Ajax financiële 'all-in' strategie kan bekostigen

Ajax lijkt deze zomer verrassend veel financiële slagkracht te hebben op de transfermarkt, maar volgens Valentijn Driessen valt de daadwerkelijke uitgavenpost vooralsnog mee. De chef voetbal van De Telegraaf stelt aan tafel bij Vandaag Inside dat de Amsterdamse club slim gebruikmaakt van besparingen en financiële constructies om de selectie van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Technisch directeur Jordi Cruijff hanteert daarbij een zogeheten all-in strategie om de club na een teleurstellend seizoen weer naar de top van de Eredivisie te loodsen.

In een gesprek met presentator Wilfred Genee kwam de plotselinge investeringsdrang in de Johan Cruijff ArenA ter sprake. Genee vroeg zich hardop af hoe de Amsterdammers ineens zoveel geld kunnen uitgeven. "Ze hebben nog niet heel veel uitgegeven, pas zeventien miljoen", reageerde Driessen direct. De journalist wees daarbij op de lucratieve verkoop van toptalent Sean Steur, die voor 27 miljoen euro de overstap naar Newcastle United maakte. Wel plaatste Driessen een kanttekening bij die transfersom: "Al komt dat geld vaak in porties en niet in één keer".

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Om de komst van nieuwe spelers zoals Marcos Leonardo te bekostigen, heeft de clubleiding de afgelopen periode agressief ingegrepen in de vaste lasten. Volgens Driessen heeft Ajax een enorme slag geslagen door afscheid te nemen van spelers met zware contracten. "De jongens die hele grote contracten hadden, die zijn weg, dus op salaris hebben ze gespaard", aldus de voetbalvolger. Deze zomer vertrokken onder meer grootverdieners als Wout Weghorst transfervrij, terwijl het contract van Branco van den Boomen in goed overleg werd ontbonden. Ook de verkoop van Chuba Akpom aan Ipswich Town leverde naast een transfersom een flinke verlichting van de loonsom op.

Naast de besparingen op de salarissen past de nummer vijf van vorig seizoen ook een financiële truc toe om direct over kapitaal te beschikken. Driessen haalde in de uitzending een collega aan die ontdekte dat de club toekomstige inkomsten naar voren haalt. "Geld wat ze nog tegoed hebben van transfers uit het verleden, dat willen ze nu alvast krijgen zodat ze de selectie in één keer kunnen voorzien van de kwaliteit die nodig is om weer mee te kunnen doen om die bovenste plaatsen", legde de analist uit.

De noodzaak voor deze inventieve ingrepen is hoog, aangezien Cruijff de opdracht heeft gekregen om de club direct terug te brengen naar de top. Volgens Driessen beseft de beleidsbepaler maar al te goed dat er gepresteerd moet worden onder de nieuwe hoofdtrainer Míchel. "Wat ik ervan heb begrepen, heeft Jordi Cruijff ook gezegd dat ze all-in moeten gaan", stelde Driessen. De chef voetbal benadrukte dat de directie weinig andere keuzes heeft dan nu door te pakken. "Anders komt er weer een volgende trainer en een volgende technisch directeur, dus ze moeten nu ook wel een keer investeren", besloot hij.