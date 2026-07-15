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Mbappé kritisch na nederlaag tegen Spanje: 'Niet het niveau dat hoort bij een halve finale'

15 juli 2026, 11:24
Kylian Mbappe bij Frankrijk
Foto: © Imago
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Kylian Mbappé heeft na de pijnlijke uitschakeling van Frankrijk op het wereldkampioenschap de hand in eigen boezem gestoken. De aanvoerder van de Franse nationale ploeg erkent dat zijn elftal gisteren tegen Spanje niet het vereiste niveau haalde om de finale te bereiken.

Voor de steraanvaller van Real Madrid betekende de nederlaag een nieuwe ervaring: voor het eerst in zijn loopbaan strandt hij vóór de finale van een wereldkampioenschap. Na de wereldtitel in 2018 tegen Kroatië en de verloren finale van 2022 tegen Argentinië, bleek de Spaanse defensie gisteren een te grote horde. Mikel Oyarzabal opende in de eerste helft de score uit een strafschop, waarna Pedro Porro het duel na rust in het slot gooide. Hierdoor hield Spanje voor de zesde keer dit toernooi de nul en bleef de Franse voorhoede nagenoeg onzichtbaar.

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"We speelden niet de wedstrijd die we wilden spelen, tactisch niet, technisch niet en ook niet qua algemeen niveau", vertelde hij na afloop bij de Franse televisiezender M6. "Als je op een WK-halve finale niet brengt wat er van je wordt verwacht, dan win je ook niet". Volgens hem had de ploeg vooraf een duidelijk plan om de Europese kampioen hoog onder druk te zetten. "We wisten dat Spanje beter is dan wij wanneer het gaat om het controleren van een wedstrijd", legde de sterspeler uit. "Daarom wilden we hoog druk zetten en voorkomen dat ze hun ritme konden vinden. Maar het is ons niet gelukt om dat uit te voeren".

Doordat de opponent steeds meer grip op het duel kreeg en het tempo dicteerde, liepen de Fransen achter de feiten aan. Ook op individueel vlak was de aanvoerder uiterst kritisch op het vertoonde spel. "Onze eerste passes en onze eerste balcontacten waren niet op het niveau dat hoort bij een WK-halve finale", oordeelde de speler met rugnummer tien. "Als we objectief kijken, hebben we vandaag niet alles gebracht wat nodig was om de finale te bereiken".

Ondanks de flinke teleurstelling wil de kopman zijn elftal niet volledig afschrijven. "We wilden Frankrijk opnieuw laten dromen en het land een nieuwe kans geven om geschiedenis te schrijven. Dat is niet gelukt, maar we moeten deze nederlaag accepteren met waardigheid", besloot de aanvaller. Voor de Franse selectie wacht komende zaterdag nog de troostfinale. Daarin treedt de ploeg aan tegen de verliezer van de ontmoeting tussen Engeland en Argentinië, die later vandaag wordt afgewerkt.

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Sebas
59 Reacties
271 Dagen lid
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Sebas
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Komt Spanje zeer goed weg dat Frankrijk z'n niveau niet haalde! Hadden ze wel hun niveau gehaald dan had Spanje zeer waarschijnlijk deze wedstrijd niet gewonnen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sebas
59 Reacties
271 Dagen lid
101 Likes
Sebas
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Komt Spanje zeer goed weg dat Frankrijk z'n niveau niet haalde! Hadden ze wel hun niveau gehaald dan had Spanje zeer waarschijnlijk deze wedstrijd niet gewonnen.

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Frankrijk - Spanje

0 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (20 dec. 1998)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
31
25
2024/2025
Real Madrid
34
31
2023/2024
Paris SG
29
27
2022/2023
Paris SG
34
29

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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