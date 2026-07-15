Mbappé kritisch na nederlaag tegen Spanje: 'Niet het niveau dat hoort bij een halve finale'

heeft na de pijnlijke uitschakeling van Frankrijk op het wereldkampioenschap de hand in eigen boezem gestoken. De aanvoerder van de Franse nationale ploeg erkent dat zijn elftal gisteren tegen Spanje niet het vereiste niveau haalde om de finale te bereiken.

Voor de steraanvaller van Real Madrid betekende de nederlaag een nieuwe ervaring: voor het eerst in zijn loopbaan strandt hij vóór de finale van een wereldkampioenschap. Na de wereldtitel in 2018 tegen Kroatië en de verloren finale van 2022 tegen Argentinië, bleek de Spaanse defensie gisteren een te grote horde. Mikel Oyarzabal opende in de eerste helft de score uit een strafschop, waarna Pedro Porro het duel na rust in het slot gooide. Hierdoor hield Spanje voor de zesde keer dit toernooi de nul en bleef de Franse voorhoede nagenoeg onzichtbaar.

Artikel gaat verder onder video

"We speelden niet de wedstrijd die we wilden spelen, tactisch niet, technisch niet en ook niet qua algemeen niveau", vertelde hij na afloop bij de Franse televisiezender M6. "Als je op een WK-halve finale niet brengt wat er van je wordt verwacht, dan win je ook niet". Volgens hem had de ploeg vooraf een duidelijk plan om de Europese kampioen hoog onder druk te zetten. "We wisten dat Spanje beter is dan wij wanneer het gaat om het controleren van een wedstrijd", legde de sterspeler uit. "Daarom wilden we hoog druk zetten en voorkomen dat ze hun ritme konden vinden. Maar het is ons niet gelukt om dat uit te voeren".

Doordat de opponent steeds meer grip op het duel kreeg en het tempo dicteerde, liepen de Fransen achter de feiten aan. Ook op individueel vlak was de aanvoerder uiterst kritisch op het vertoonde spel. "Onze eerste passes en onze eerste balcontacten waren niet op het niveau dat hoort bij een WK-halve finale", oordeelde de speler met rugnummer tien. "Als we objectief kijken, hebben we vandaag niet alles gebracht wat nodig was om de finale te bereiken".

Ondanks de flinke teleurstelling wil de kopman zijn elftal niet volledig afschrijven. "We wilden Frankrijk opnieuw laten dromen en het land een nieuwe kans geven om geschiedenis te schrijven. Dat is niet gelukt, maar we moeten deze nederlaag accepteren met waardigheid", besloot de aanvaller. Voor de Franse selectie wacht komende zaterdag nog de troostfinale. Daarin treedt de ploeg aan tegen de verliezer van de ontmoeting tussen Engeland en Argentinië, die later vandaag wordt afgewerkt.