Eredivisiespeler ziet uitbreiding WK naar 64 landen wel zitten

Terwijl de discussie over een wereldkampioenschap met 64 landen vooral wordt gevoerd vanuit het perspectief van de traditionele voetballanden, kijkt juist naar de andere kant van het verhaal. De dertigjarige doelman van FC Groningen en international van Suriname ziet vooral kansen voor landen die normaal gesproken nét buiten de boot vallen, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International.

Voor Vaessen was het toernooi er een met twee gezichten. De sluitpost volgde de wedstrijden met trots, maar ook met een gevoel van gemis. Suriname kwam dicht bij een deelname, maar strandde in de halve finale van de play-offs tegen Bolivia. Tegelijkertijd zag de keeper hoe landen als Curaçao en Kaapverdië wél geschiedenis schreven door als debutanten op het grootste voetbalpodium te verschijnen.

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Juist die verhalen overtuigen hem er van dat een verdere uitbreiding van het deelnemersveld kansen biedt voor de ontwikkeling van het voetbal. "Het WK is gewoon het grootste dat er is en biedt heel veel kansen, voor spelers én voor landen. Als ik zie wat er allemaal is gebeurd met Curaçao en Kaapverdië; wij hadden Suriname ook écht op de kaart kunnen zetten. En ik mezelf als keeper ook", aldus de sterkhouder van FC Groningen. Vaessen verwees daarbij naar collega-keepers als Vozinha en Eloy Room, die wereldwijd de aandacht op zich vestigden. "Die kregen na een goede wedstrijd opeens een miljoen volgers erbij op Instagram en kunnen meteen alle kanten op", stelt Vaessen.

De wens van de Surinaams international sluit aan bij de ambitieuze plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De preses bevestigde onlangs dat de wereldvoetbalbond na het huidige toernooi gaat onderzoeken of het evenement vanaf 2030 kan worden uitgebreid naar 64 deelnemende landen. Dat voorstel krijgt echter ook veel kritiek vanuit de gevestigde orde. Tegenstanders, waaronder de UEFA, vrezen voor een overvolle kalender en een mogelijke daling van het sportieve niveau. Voor Vaessen is een groter WK echter geen bedreiging, maar juist een noodzakelijke kans om het voetbal verder open te breken voor landen die normaal vanaf de zijlijn toekijken.

Dat Natio uiteindelijk niet aanwezig was op het huidige toernooi, blijft voor de doelman een pijnlijke gemiste mogelijkheid. Hij zag hoe dichtbij zijn land was en droomde zelf van een plek tussen de beste keepers ter wereld. "Als ik op mijn leeftijd een WK had gespeeld, dan had ik nu nog niet verlengd hoor", vertelt Vaessen, die zijn contract verlengde tot medio 2029, met een knipoog naar een mogelijke toptransfer. Toch blijft de ambitie voor de toekomst onverminderd groot nu hij zich weer op de Eredivisie richt. "Over vier jaar een nieuwe kans". "Hopelijk gaat het toernooi naar 64 landen en kunnen we er dan wel bij zijn".