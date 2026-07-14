Topfavoriet Frankrijk uitgeschakeld: Spanje bereikt WK-finale

Spanje heeft zich ten koste van topfavoriet Frankrijk geplaatst voor de finale van het WK. In Dallas werd het 0-2 voor La Furia Roja, die er zo voor zorgen dat de Franse bondscoach Didier Deschamps niet voor de derde opeenvolgende keer in de mondiale eindstrijd belandt.

Deschamps wijzigde de basisopstelling van Frankrijk op twee posities ten opzichte van de kwartfinale tegen Marokko (2-0). Middenvelder Manu Koné en aanvaller Désiré Doué verloren hun basisplaatsen, in hun plaatsen stonden Aurélien Tchouaméni en Bradley Barcola aan de aftrap. De Spaanse bondscoach Luis de al Fuente vertrouwde op dezelfde elf namen die in de vorige ronde afrekenden met België (2-1). Dat hield onder meer in dat Fabián Ruiz op het middenveld andermaal de voorkeur kreeg boven Pedri, en dat goudhaantje Mikel Merino (matchwinner tegen de Belgen én in de achtste finale tegen Portugal) 'gewoon' op de bank zat.

Olise ontsnapt

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In een behouden openingsfase ontsnapte Michael Olise aan een kaart, toen hij hard inkwam op de enkel van Rodri. Even eerder was Adrien Rabiot wél aan de beurt bij scheidsrechter Iván Barton uit El Salvador. De middenvelder ging op de voet van Dani Olmo staan en zag geel. Spanje combineerde in die fase het makkelijkst en was ook bij de les om de scherpe Franse uitbraken onschadelijk te maken.

Ongelukkige Digne geeft penalty weg, Saliba valt uit

Na twintig minuten legde Barton de bal op de stip, toen de Franse linksback Lucas Digne een bal uit de draai weg wilde schieten maar vol de instormende Lamine Yamal raakte. Mikel Oyarzabal zette zich achter de penalty en schoot 'm overtuigend in de rechterhoek - links van Mike Maignan, die wel de goede kant koos maar er lang niet bij kon: 0-1. Tien minuten later incasseerden de Fransen een volgende domper, toen William Saliba erbij ging zitten en aangaf niet verder te kunnen. De verdediger werd afgelost door Maxence Lacroix.

In de laatste fase van de eerste helft kwam Frankrijk er af en toe wel gevaarlijk uit, maar Barcola schoot vanaf randje zestien over en toen Mbappé op het doel af leek te kunnen, was Unai Simón op tijd zijn doelgebied uit om de kans onschadelijk te maken. Aan de overkant leverde Maignan de bal zomaar in bij een tegenstander, waarna Spanje een vloeiende aanval over meerdere schijven inzette die eindigde bij de tweede paal, waar een poging van Ruiz via een verdediger naast ging. Op slag van rust dacht Ousmane Dembélé nog een vrije trap op een meter of 18 van het Spaanse doel te hebben versierd, maar na ingrijpen van de VAR trok Barton zijn beslissing weer terug. Zo gingen beide ploegen even later met een 0-1 tussenstand aan de thee.

Porro rondt een-tweetje beheerst af en zorgt voor de beslissing

In de rust greep Deschamps in en haalde hij Rabiot naar de kant, om Koné alsnog in te brengen. De la Fuente hield zijn elftal intact. De tweede helft begon rommelig, met veel overtredingen en -kjes over en weer, waar de ene keer wel en de andere keer weer niet voor gefloten werd. Spanje kwam wel tot een schot van Oyarzabal, maar dat ging over. Na een klein uur besloot Deschamps ook Barcola te wisselen, Doué kwam hem aflossen maar amper een minuut na de wissel lag de 0-2 in het net. Rechtsback Pedro Porro speelde Olmo aan in de zestien, liep zelf door en prikte oog in oog met Maignan raak in de korte hoek.

Amper drie minuten later dachten de Spanjaarden zelfs even op 0-3 te zijn gekomen, toen Yamal na een dribbel vanaf rechts met zijn linkerbeen raakschoot in de verre hoek. Daar was echter buitenspel aan vooraf gegaan, waardoor de treffer werd afgekeurd. Frankrijk besefte dat er een tandje bij moest om iets aan de achterstand te doen en begon ook wel wat kansjes af te dwingen om een aansluitingstreffer te forceren, maar Simón redde op een schot van Mbappé in de korte hoek en hoefde even later niet in actie te komen toen Tchouaméni uit een hoekschop over schoot. Even later probeerde Mbappé het weer, maar via het been van Marc Cucurella ging zijn inzet net naast.

Zo brak de slotfase aan en bleef Frankrijk wel proberen om terug te komen, maar Spanje bleef relatief eenvoudig overeind en sleepte de voorsprong zo over de streep. De Spanjaarden plaatsen zich daarmee voor de tweede keer in de historie voor de WK-finale, die komende zondag wordt gespeeld. Daarin wacht de winnaar van de andere halve finale, morgen (woensdag) tussen Engeland en Argentinië.