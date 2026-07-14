Live voetbal

Teruglezen | Zo stuurde Spanje het Franse sterrenensemble naar huis

14 juli 2026, 23:02
FRASPA
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De eerste halve finale van het WK belooft een titanenstrijd te worden tussen twee absolute Europese grootmachten. Vanaf 21.00 uur (Nederlandse tijd) strijden Frankrijk en Spanje in Dallas om een ticket voor de finale van komende zondag. Bereikt de afzwaaiende Franse bondscoach Didier Deschamps met zijn sterrenensemble voor de derde keer in zijn loopbaan de eindstrijd, of zitten de schier onpasseerbare Spanjaarden (die in de eerste zes wedstrijden pas één (!) tegendoelpunt incasseerden) hen de voet dwars? Mis niets en volg de halve finale Frankrijk - Spanje in dit liveblog van FCUpdate.

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LIVE WK 2026: Frankrijk - Spanje

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1u geleden

23:05

Einde liveblog

Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Dank voor het meelezen, alvast een goede nacht en wellicht tot morgen? Zelfde tijd, zelfde plaats: vanaf 21.00 uur gaan Engeland en Argentinië in de tweede halve finale bepalen wie het zondag tegen Spanje mag gaan opnemen in de WK-finale. Uiteraard is ook die wedstrijd weer live te volgen in het blog van FCUpdate.

1u geleden

22:59

Afgelopen!

Barton blaast het laatste fluitsignaal: Spanje schakelt Frankrijk uit en gaat zondag strijden om de wereldbeker!

Topfavoriet Frankrijk uitgeschakeld: Spanje bereikt WK-finale

Topfavoriet Frankrijk uitgeschakeld: Spanje bereikt WK-finale

Spanje heeft zich ten koste van topfavoriet Frankrijk geplaatst voor de finale van het WK. In Dallas werd het 0-2 voor La Furia Roja, die zo voor de tweede keer in de historie om de wereldbeker gaan strijden.

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1u geleden

22:59

90+7' - Redding Simón (0-2)

Simón redt weer op een schot van Dembélé en daarna schiet Mbappé nog eens over. 

1u geleden

22:57

90+5' - Schot Dembélé (0-2)

Dembélé schiet, recht op Simón.

1u geleden

22:56

90+4' - Schot Williams (0-2)

Williams komt erdoor op links, maar zijn schot belandt in het zijnet.

1u geleden

22:53

90+1' - Blessuretijd loopt (0-2)

We krijgen er minimaal zeven minuten bij. Spanje is op weg naar de finale, of tovert Frankrijk nog een wonderbaarlijke ontsnapping uit de hoed?

1u geleden

22:53

90' - Bijna alsnog Mbappé (0-2)

Nu komt Mbappé bijna tot een schot, maar Cucurella zit er nét tussen en wordt uitbundig gefêteerd door zijn ploeggenoten.

1u geleden

22:51

89' - Niet nóg een penalty (0-2)

Yamal gaat na een lijf-aan-lijf-duel met Hernández naar de grond in de zestien, Barton wil niets weten van een penalty en dat lijkt de juiste inschatting.

1u geleden

22:50

89' - Over (0-2)

Mbappé mikt 'm langs de muur, maar over het doel. 

1u geleden

22:50

88' - Vrije trap Frankrijk (0-2)

Yamal houdt Doué onreglementair tegen op de punt van de zestien: vrije trap. Mbappé zet zich erachter...

1u geleden

22:48

🟨86' - Geel Mbapppé (0-2)

Simón wacht zo lang als hij kan met het oprapen van de bal die aan zijn voeten ligt en krijgt dan een tik na van de instormende Mbappé, die geel krijgt.

1u geleden

22:48

85' - Tijd begint te dringen (0-2)

Dembélé krijgt een vrije trap bij de zijlijn, maar neemt hem zelf niet al te best en dan kan Spanje opruimen. Het slotoffensief moet nu wel gaan beginnen, we hebben nog 5 minuten te spelen plus wat er aan blessuretijd bij gaat komen.

1u geleden

22:45

🔄84' - Dubbele wissel Spanje (0-2)

Porro en Baena mogen gaan zitten, Marcos Llorente en Nico Williams komen erin.

1u geleden

22:45

82' - Au (0-2)

Nu heeft Simón heel veel pijn na een duel met Hernández. Maar even later staat hij weer, zijn gezicht (waar hij twee handen voor hield) ziet er toch aardig ongeschonden uit.

1u geleden

22:44

81' - Simón wéér belangrijk (0-2)

Simón is weer op tijd zijn zestien uit om met het hoofd op te ruimen. Dan komt de bal bij Doué, die probeert te profiteren van het feit dat de keeper ver weg is maar wacht te lang en dan heeft Simón zijn inzet te pakken.

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Frankrijk - Spanje

0 - 2
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Didier Deschamps

Didier Deschamps
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (15 okt. 1968)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

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