Teruglezen | Zo stuurde Spanje het Franse sterrenensemble naar huis

De eerste halve finale van het WK belooft een titanenstrijd te worden tussen twee absolute Europese grootmachten. Vanaf 21.00 uur (Nederlandse tijd) strijden Frankrijk en Spanje in Dallas om een ticket voor de finale van komende zondag. Bereikt de afzwaaiende Franse bondscoach Didier Deschamps met zijn sterrenensemble voor de derde keer in zijn loopbaan de eindstrijd, of zitten de schier onpasseerbare Spanjaarden (die in de eerste zes wedstrijden pas één (!) tegendoelpunt incasseerden) hen de voet dwars? Mis niets en volg de halve finale Frankrijk - Spanje in dit liveblog van FCUpdate.

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