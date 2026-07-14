Feyenoord verkoopt Wellenreuther aan VfL Wolfsburg: dit is de transfersom

staat op het punt Feyenoord definitief achter zich te laten. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg is de overstap van de dertigjarige doelman naar VfL Wolfsburg volledig afgerond. Alle betrokken partijen hebben een akkoord bereikt, waardoor alleen de medische keuring nog rest.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu volgens Plettenberg een gelopen race. Wolfsburg betaalt ongeveer één miljoen euro aan Feyenoord en legt Wellenreuther tot de zomer van 2029 vast. De medische keuring staat later deze week gepland.

Wellenreuther krijgt gewenste transfer

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De transfer volgt kort nadat Wellenreuther bij de directie van Feyenoord had aangegeven deze zomer te willen vertrekken. De Duitser zag zijn perspectief in De Kuip verdwijnen nadat de Rotterdammers een akkoord bereikten met Hertha BSC over de komst van Tjark Ernst. De 23-jarige Duitser moet in Rotterdam de nieuwe eerste doelman worden.

Dat Feyenoord rekening hield met een vertrek van Wellenreuther was al langer duidelijk. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet na het oefenduel met Club Brugge weten dat de club voorbereid is op een eventuele verkoop van iedere speler en dat technisch directeur Dévy Rigaux voortdurend bezig is met mogelijke vervangers.

Ook werd eerder bekend dat Feyenoord het aflopende contract van Wellenreuther niet wilde verlengen. Dat signaal was voor de ervaren keeper aanleiding om actief op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Nieuwe nummer één in Wolfsburg

Waar Wolfsburg eerder nog nadrukkelijk mikte op Ernst, verschoof de aandacht nadat die voor Feyenoord koos. De gevallen Bundesliga-club kwam vervolgens uit bij Wellenreuther, die de afgelopen twee seizoenen als eerste doelman van Feyenoord uitkwam in zowel de Europa League als de Champions League.

Volgens Plettenberg wordt Wellenreuther bij Wolfsburg direct de nieuwe eerste keeper. Daarmee krijgt de Feyenoord-aanvoerder precies wat hij zocht: een club waar hij verzekerd lijkt van een basisplaats. Voor Feyenoord komt met zijn vertrek tegelijkertijd ruimte vrij voor Ernst om de nieuwe nummer één onder de lat te worden.