Live voetbal

Feyenoord verkoopt Wellenreuther aan VfL Wolfsburg: dit is de transfersom

14 juli 2026, 22:18
Timon Wellenreuther op een training van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Timon Wellenreuther staat op het punt Feyenoord definitief achter zich te laten. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg is de overstap van de dertigjarige doelman naar VfL Wolfsburg volledig afgerond. Alle betrokken partijen hebben een akkoord bereikt, waardoor alleen de medische keuring nog rest.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu volgens Plettenberg een gelopen race. Wolfsburg betaalt ongeveer één miljoen euro aan Feyenoord en legt Wellenreuther tot de zomer van 2029 vast. De medische keuring staat later deze week gepland.

Wellenreuther krijgt gewenste transfer

Artikel gaat verder onder video

De transfer volgt kort nadat Wellenreuther bij de directie van Feyenoord had aangegeven deze zomer te willen vertrekken. De Duitser zag zijn perspectief in De Kuip verdwijnen nadat de Rotterdammers een akkoord bereikten met Hertha BSC over de komst van Tjark Ernst. De 23-jarige Duitser moet in Rotterdam de nieuwe eerste doelman worden.

Dat Feyenoord rekening hield met een vertrek van Wellenreuther was al langer duidelijk. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet na het oefenduel met Club Brugge weten dat de club voorbereid is op een eventuele verkoop van iedere speler en dat technisch directeur Dévy Rigaux voortdurend bezig is met mogelijke vervangers.

Ook werd eerder bekend dat Feyenoord het aflopende contract van Wellenreuther niet wilde verlengen. Dat signaal was voor de ervaren keeper aanleiding om actief op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Nieuwe nummer één in Wolfsburg

Waar Wolfsburg eerder nog nadrukkelijk mikte op Ernst, verschoof de aandacht nadat die voor Feyenoord koos. De gevallen Bundesliga-club kwam vervolgens uit bij Wellenreuther, die de afgelopen twee seizoenen als eerste doelman van Feyenoord uitkwam in zowel de Europa League als de Champions League.

Volgens Plettenberg wordt Wellenreuther bij Wolfsburg direct de nieuwe eerste keeper. Daarmee krijgt de Feyenoord-aanvoerder precies wat hij zocht: een club waar hij verzekerd lijkt van een basisplaats. Voor Feyenoord komt met zijn vertrek tegelijkertijd ruimte vrij voor Ernst om de nieuwe nummer één onder de lat te worden.

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord veegt bod van meer dan 25 miljoen euro van tafel

  • do 9 juli, 09:11
  • 9 jul. 09:11
  • 6
Farioli

In-beom Hwang is persoonlijk rond met nieuwe club: vertrek bij Feyenoord nabij

  • Gisteren, 17:45
  • Gisteren, 17:45
  • 3
Devy Rigaux

Afwachtend Feyenoord dreigt alternatief mis te lopen door twijfels rond Ernst

  • Gisteren, 08:29
  • Gisteren, 08:29
  • 1
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
33
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws