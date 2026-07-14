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Feyenoord heeft beet en betaalt miljoenen voor nieuwe eerste keeper

14 juli 2026, 08:19
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Feyenoord heeft zijn nieuwe eerste doelman binnen. Volgens BILD heeft Tjark Ernst zijn keuze gemaakt en verruilt de 23-jarige keeper Hertha BSC voor De Kuip. Met de transfer zou een bedrag van net geen vijf miljoen euro gemoeid zijn.

De geruchten over een transfer van Ernst naar Feyenoord gingen al enige tijd rond, maar een definitief akkoord bleef uit. Volgens verschillende media lag dat vooral aan de doelman zelf, die geen overhaaste beslissing wilde nemen. Feyenoord was bovendien niet de enige geïnteresseerde club. Ook Celtic en Borussia Mönchengladbach hadden concrete belangstelling voor de Duitse keeper.

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Volgens BILD heeft Ernst nu definitief gekozen voor Feyenoord. Dinsdag ontbrak de 23-jarige doelman al op het trainingsveld van Hertha BSC, waardoor een overstap naar Rotterdam aanstaande lijkt.

Feyenoord Transfermarkt meldt dat de Rotterdammers een akkoord hebben bereikt over een transfersom die iets onder de vijf miljoen euro ligt. Hertha wilde naast de vaste transfersom ook een doorverkooppercentage en bonussen opnemen in de deal.

Bij Feyenoord moet Ernst de nieuwe eerste doelman worden. Timon Wellenreuther mag deze zomer vertrekken en staat volgens eerdere berichtgeving in de belangstelling van VfL Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de 2. Bundesliga.

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Tjark Ernst

Tjark Ernst
Hertha BSC
Team: Hertha BSC
Leeftijd: 23 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hertha BSC
20
0
2024/2025
Hertha BSC
27
0
2023/2024
Hertha BSC
27
0
2022/2023
Hertha BSC
1
0

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Eredivisie
GS
DS
PT
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Cambuur
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