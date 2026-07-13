Afwachtend Feyenoord dreigt alternatief mis te lopen door twijfels rond Ernst

Feyenoord dreigt in de zoektocht naar een nieuwe eerste doelman achter de feiten aan te lopen. De Rotterdammers wachten al enige tijd op duidelijkheid van , maar die afwachtende houding kan ervoor zorgen dat alternatief uit beeld raakt. De 22-jarige doelman van FC Volendam staat inmiddels nadrukkelijk op de radar van buitenlandse clubs, met Valencia CF als meest concrete geïnteresseerde partij.

De naam van Ernst staat al langere tijd hoog op het lijstje van Feyenoord. De doelman van Hertha BSC beschikt over een contract tot medio 2027, maar heeft daar een afkoopsom van vijf miljoen euro in staan. Volgens eerdere berichtgeving heeft Feyenoord die clausule inmiddels geactiveerd, maar een definitief akkoord met de Duitse sluitpost bleef vooralsnog uit. Dat zorgt voor een lastige situatie in De Kuip. Ernst heeft meerdere opties en wordt ook gevolgd door clubs als Celtic en Borussia Mönchengladbach.

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Ondertussen ziet Feyenoord een belangrijk alternatief steeds moeilijker haalbaar worden. De Rotterdammers hebben interesse in Van Oevelen, die afgelopen seizoen indruk maakte onder de lat bij FC Volendam. De sluitpost heeft echter inmiddels meerdere kapers op de kust. Volgens Voetbal International heeft Valencia zich officieel gemeld in het vissersdorp, terwijl ook Ipswich Town en Leeds United de ontwikkeling van de Nederlander volgen. Vooral de belangstelling vanuit Spanje maakt de situatie ingewikkelder voor Feyenoord. Valencia ziet in Van Oevelen een speler voor de toekomst en heeft al gesprekken gevoerd met de keeper. FC Volendam verlangt naar verluidt een bedrag tussen de twee en drie miljoen euro voor de sluitpost.

De situatie rond Van Oevelen laat zien dat Feyenoord snel moet handelen. Als de club langer wacht op Ernst en de Duitse doelman uiteindelijk kiest voor een andere uitdaging, bestaat het risico dat ook het alternatief niet meer beschikbaar is. De Rotterdammers moeten daarom een belangrijke keuze maken: blijven wachten op hun eerste doelwit of snel doorschakelen om opnieuw een keepershoofdstuk in De Kuip af te sluiten. De zoektocht naar een nieuwe nummer één heeft prioriteit in Rotterdam-Zuid. Timon Wellenreuther wil vertrekken nadat Feyenoord besloot zijn contract niet open te breken, waar de eerste geïnteresseerde zich al heeft gemeld. Ook Plamen Andreev is al vertrokken naar Debreceni, waardoor technisch directeur Dévy Rigaux en trainer Giovanni van Bronckhorst dringend op zoek zijn naar een nieuwe sluitpost.