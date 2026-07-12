Live voetbal

Feyenoord kan bod verwachten: dit is wat FC Twente wil betalen voor Ramiz Zerrouki

12 juli 2026, 17:51
Ramiz Zerrouki
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

FC Twente heeft een bedrag van 4,5 miljoen euro over voor Ramiz Zerrouki. Dat meldt het account WFCGRONINGEN op X. De middenvelder werd vorig seizoen al door Feyenoord verhuurd aan Twente en moet nu definitief overkomen.

Technisch directeur Erik ten Hag maakte zaterdag in een interview met RTV Oost geen geheim van de interesse in Zerrouki. "Die willen wij heel graag", gaf hij toe. "Uiteindelijk moet hij ook heel graag willen. Wij zijn ook wel echt bezig met alternatieven. Als die uiteindelijk niet kan of gaat komen, dan zullen we op die positie wel meerdere spelers nodig hebben."

Artikel gaat verder onder video

De interesse van Twente in Zerrouki speelt al langere tijd. Begin deze maand maakte toenmalig trainer John van den Brom al duidelijk dat de Algerijn de absolute topprioriteit was op de transfermarkt. "Ramiz is voor mij de eerste optie", zei hij destijds. "Niet alleen voor mij, maar voor de hele club. Daar hoef ik niet moeilijk over te doen." Van den Brom gaf bovendien aan dat binnen de club alles op alles werd gezet om de middenvelder terug naar Enschede te halen.

Een definitieve terugkeer bleek echter geen eenvoudige opgave. Feyenoord verlangde volgens eerdere berichtgeving zes miljoen euro voor Zerrouki, terwijl ook Lazio concrete belangstelling had. Daarnaast zouden meerdere clubs uit Spanje en Frankrijk zijn situatie nauwlettend volgen. Het is de vraag of het bedrag van 4,5 miljoen euro voldoende blijkt om Feyenoord te overtuigen.

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord veegt bod van meer dan 25 miljoen euro van tafel

  • do 9 juli, 09:11
  • 9 jul. 09:11
  • 6
Jordan Bos in actie tijdens Feyenoord - Telstar

Feyenoord heeft dramatisch nieuws over Jordan Bos: 'We leven met je mee'

  • Gisteren, 15:42
  • Gisteren, 15:42
  • 2
Feyenoord (voorbereiding)

Zomeraanwinst van Feyenoord maakt grote indruk: 'Ik heb genoeg gezien!'

  • Gisteren, 14:50
  • Gisteren, 14:50
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (26 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
32
3
2024/2025
Feyenoord
22
1
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Twente
36
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws