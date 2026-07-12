Feyenoord kan bod verwachten: dit is wat FC Twente wil betalen voor Ramiz Zerrouki

FC Twente heeft een bedrag van 4,5 miljoen euro over voor . Dat meldt het account WFCGRONINGEN op X. De middenvelder werd vorig seizoen al door Feyenoord verhuurd aan Twente en moet nu definitief overkomen.

Technisch directeur Erik ten Hag maakte zaterdag in een interview met RTV Oost geen geheim van de interesse in Zerrouki. "Die willen wij heel graag", gaf hij toe. "Uiteindelijk moet hij ook heel graag willen. Wij zijn ook wel echt bezig met alternatieven. Als die uiteindelijk niet kan of gaat komen, dan zullen we op die positie wel meerdere spelers nodig hebben."

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De interesse van Twente in Zerrouki speelt al langere tijd. Begin deze maand maakte toenmalig trainer John van den Brom al duidelijk dat de Algerijn de absolute topprioriteit was op de transfermarkt. "Ramiz is voor mij de eerste optie", zei hij destijds. "Niet alleen voor mij, maar voor de hele club. Daar hoef ik niet moeilijk over te doen." Van den Brom gaf bovendien aan dat binnen de club alles op alles werd gezet om de middenvelder terug naar Enschede te halen.

Een definitieve terugkeer bleek echter geen eenvoudige opgave. Feyenoord verlangde volgens eerdere berichtgeving zes miljoen euro voor Zerrouki, terwijl ook Lazio concrete belangstelling had. Daarnaast zouden meerdere clubs uit Spanje en Frankrijk zijn situatie nauwlettend volgen. Het is de vraag of het bedrag van 4,5 miljoen euro voldoende blijkt om Feyenoord te overtuigen.