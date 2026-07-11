Troon van FIFA-baas Gianni Infantino wankelt na nieuwe rel

Verschillende landen twijfelen openlijk aan hun steun voor Gianni Infantino. Dat meldt The Times. Hoewel de verwachting is dat de Zwitser wordt herkozen als FIFA-voorzitter, brokkelt de steun voor hem af. Ook Nederland zou inmiddels twijfelen.

Infantino ligt al jaren onder vuur, maar tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is de kritiek alleen maar toegenomen. Dat heeft alles te maken met de controversiële beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op te heffen. De Amerikaanse president Donald Trump zou daarover contact hebben opgenomen met Infantino, waarna de schorsing werd ingetrokken. Dat leidde tot grote ophef, al ontkent Infantino nog altijd dat sprake was van politieke beïnvloeding.

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Volgens The Times heeft deze veelbesproken kwestie wel degelijk invloed op de manier waarop verschillende landen naar Infantino kijken. De krant schrijft dat Duitsland, Nederland, België, Noorwegen en Zwitserland gezamenlijk een verklaring hebben afgegeven waarin zij de beslissing van de tuchtcommissie bekritiseren. Ook landen uit andere continenten zouden inmiddels twijfelen aan het functioneren van de FIFA-voorzitter. Egypte en Senegal worden daarbij als voorbeelden genoemd.

The Times stelt dat Infantino flinke reputatieschade heeft opgelopen door de zaak rond Balogun. Volgens de Britse krant zou dat hem kunnen belemmeren bij het realiseren van zijn plannen tijdens zijn laatste ambtstermijn. Zo wordt openlijk betwijfeld of hij de gewenste uitbreiding van het WK voor clubs nog doorgevoerd krijgt en of het hem lukt om de statuten van de FIFA te wijzigen, waardoor hij nóg langer voorzitter zou kunnen zijn.

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