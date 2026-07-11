Live voetbal

Troon van FIFA-baas Gianni Infantino wankelt na nieuwe rel

11 juli 2026, 12:01
FIFA-voorzitter Infantino
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
Maak ons je Google-favoriet

Verschillende landen twijfelen openlijk aan hun steun voor Gianni Infantino. Dat meldt The Times. Hoewel de verwachting is dat de Zwitser wordt herkozen als FIFA-voorzitter, brokkelt de steun voor hem af. Ook Nederland zou inmiddels twijfelen.

Infantino ligt al jaren onder vuur, maar tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is de kritiek alleen maar toegenomen. Dat heeft alles te maken met de controversiële beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op te heffen. De Amerikaanse president Donald Trump zou daarover contact hebben opgenomen met Infantino, waarna de schorsing werd ingetrokken. Dat leidde tot grote ophef, al ontkent Infantino nog altijd dat sprake was van politieke beïnvloeding.

Artikel gaat verder onder video

Volgens The Times heeft deze veelbesproken kwestie wel degelijk invloed op de manier waarop verschillende landen naar Infantino kijken. De krant schrijft dat Duitsland, Nederland, België, Noorwegen en Zwitserland gezamenlijk een verklaring hebben afgegeven waarin zij de beslissing van de tuchtcommissie bekritiseren. Ook landen uit andere continenten zouden inmiddels twijfelen aan het functioneren van de FIFA-voorzitter. Egypte en Senegal worden daarbij als voorbeelden genoemd.

The Times stelt dat Infantino flinke reputatieschade heeft opgelopen door de zaak rond Balogun. Volgens de Britse krant zou dat hem kunnen belemmeren bij het realiseren van zijn plannen tijdens zijn laatste ambtstermijn. Zo wordt openlijk betwijfeld of hij de gewenste uitbreiding van het WK voor clubs nog doorgevoerd krijgt en of het hem lukt om de statuten van de FIFA te wijzigen, waardoor hij nóg langer voorzitter zou kunnen zijn.

Een doelpunt in de 90e minuut hoor je pas echt als je woonkamer meebrult. Nu het WK de knock-outfase in gaat, til je de sfeer thuis naar stadionniveau met een Samsung-soundbar. Het topmodel, de Q990F, vult de kamer met Dolby Atmos-geluid, zodat je het gejuich, het commentaar en die diepe bas bij elke aanval voelt. Combineer 'm met een Samsung-tv en je pakt altijd 10% bundelvoordeel, direct verrekend in je winkelwagen. Zo zit je klaar voor elke verlenging en penaltyserie. Bekijk de soundbar-deals bij Samsung.

Bij FCUpdate houden we voetbalfans graag gratis op de hoogte, en dat lukt mede dankzij onze partners. Dit artikel bevat affiliate links: bestel je via zo'n link iets, dan ontvangen wij een kleine vergoeding terwijl jij precies dezelfde prijs betaalt. Zo kunnen we voetbalfans blijven voorzien van het laatste nieuws, handige tips en eerlijke koopgidsen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pierre van Hooijdonk

Kijkers eisen vertrek Van Hooijdonk na uitspraken over vrouwelijke bondscoach Oranje

  • ma 6 juli, 18:02
  • 6 jul. 18:02
  • 20
Donald Trump

'Witte Huis zette FIFA onder druk om WK-schorsing ongedaan te maken'

  • zo 5 juli, 20:18
  • 5 jul. 20:18
  • 15
Kylian Mbappe bij Frankrijk

Voetbalfans woest op FIFA na aanstelling Frankrijk - Marokko: ‘Schaam je!’

  • wo 8 juli, 11:51
  • 8 jul. 11:51
  • 9
0 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
119 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De FIFA is als orgaan natuurlijk al corrupt. Infantino beloofde beterschap na Blatter, maar we kunnen nu wel concluderen dat Infantino gewoon op zijn stoel uit was.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.034 Reacties
1.383 Dagen lid
20.091 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nederland twijfelt… nou KNVB krijg eens ballen en spreek uit dat je een herverkiezing niet steunt.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.211 Reacties
1.383 Dagen lid
6.554 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pijnlijk als de KNVB daadwerkelijk enkel twijfelt. Hoeveel meer is er voor nodig om je af te keren van zo'n figuur?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
119 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De FIFA is als orgaan natuurlijk al corrupt. Infantino beloofde beterschap na Blatter, maar we kunnen nu wel concluderen dat Infantino gewoon op zijn stoel uit was.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.034 Reacties
1.383 Dagen lid
20.091 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nederland twijfelt… nou KNVB krijg eens ballen en spreek uit dat je een herverkiezing niet steunt.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.211 Reacties
1.383 Dagen lid
6.554 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pijnlijk als de KNVB daadwerkelijk enkel twijfelt. Hoeveel meer is er voor nodig om je af te keren van zo'n figuur?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 25 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws