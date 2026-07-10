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Grote paniek bij Ajax op trainingskamp: beelden gaan hard rond

10 juli 2026, 09:34   Bijgewerkt: 09:54
TikTok-video van Ajax-training
Foto: © Imago/Ajax
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Enkele spelers van Ajax schrokken donderdag flink toen ze onderweg waren naar het trainingsveld in Garderen. De Amsterdammers beleggen momenteel een trainingskamp in het Gelderse dorp en fietsen dagelijks door het bos naar het trainingsveld. Jorthy Mokio legde vast hoe twee loslopende paarden plotseling vlak langs de spelers stormden.

De TikTok-video begint tamelijk onschuldig, als Mokio ploeggenoot Maher Carrizo in beeld brengt terwijl ze op de fiets stappen. Vervolgens zit de schrik er goed in. Terwijl de Belg en een niet goed herkenbare teamgenoot een bospad inrijden, zijn twee losgeslagen paarden te zien. “Wat! Oh mijn god!”, schreeuwt Mokio.

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De middenvelder annex linksback van Ajax zet het op een trappen en probeert ondertussen de rennende paarden te filmen. Oliver Edvardsen pakt eveneens zijn mobiele telefoon om het tafereel vast te leggen. Op beelden van de Noor is goed te zien hoe de twee paarden keihard voorbijrennen. Edvardsen lijkt overigens minder gechoqueerd dan zijn medespelers.

“Zijn ze hun paard kwijt? Beide?!”, vraagt Mokio zich af zodra de paarden uit beeld zijn verdwenen. “Ik was bang! Ik was aan het schreeuwen”, zegt het talent tegen zijn ploeggenoten als hij bij het veld arriveert. “Ze zeiden nog tegen ons: niet wegrennen”, haakt Maarten Paes in. “Het was wel leuk om mee te maken”, relativeert Mokio later.

@afcajax

POV: Mokio takes you to training 🐎😂

♬ origineel geluid - AFC Ajax

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SWVoetbal
139 Reacties
392 Dagen lid
262 Likes
SWVoetbal
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Dit waren dan nog maar loslopende paarden.... In de bossen rond Garderen worden ook regelmatig wolven gesignaleerd... Ik wacht vol spanning het volgende filmpje af !!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
139 Reacties
392 Dagen lid
262 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit waren dan nog maar loslopende paarden.... In de bossen rond Garderen worden ook regelmatig wolven gesignaleerd... Ik wacht vol spanning het volgende filmpje af !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
28
3
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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