Grote paniek bij Ajax op trainingskamp: beelden gaan hard rond

Enkele spelers van Ajax schrokken donderdag flink toen ze onderweg waren naar het trainingsveld in Garderen. De Amsterdammers beleggen momenteel een trainingskamp in het Gelderse dorp en fietsen dagelijks door het bos naar het trainingsveld. legde vast hoe twee loslopende paarden plotseling vlak langs de spelers stormden.

De TikTok-video begint tamelijk onschuldig, als Mokio ploeggenoot Maher Carrizo in beeld brengt terwijl ze op de fiets stappen. Vervolgens zit de schrik er goed in. Terwijl de Belg en een niet goed herkenbare teamgenoot een bospad inrijden, zijn twee losgeslagen paarden te zien. “Wat! Oh mijn god!”, schreeuwt Mokio.

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De middenvelder annex linksback van Ajax zet het op een trappen en probeert ondertussen de rennende paarden te filmen. Oliver Edvardsen pakt eveneens zijn mobiele telefoon om het tafereel vast te leggen. Op beelden van de Noor is goed te zien hoe de twee paarden keihard voorbijrennen. Edvardsen lijkt overigens minder gechoqueerd dan zijn medespelers.

“Zijn ze hun paard kwijt? Beide?!”, vraagt Mokio zich af zodra de paarden uit beeld zijn verdwenen. “Ik was bang! Ik was aan het schreeuwen”, zegt het talent tegen zijn ploeggenoten als hij bij het veld arriveert. “Ze zeiden nog tegen ons: niet wegrennen”, haakt Maarten Paes in. “Het was wel leuk om mee te maken”, relativeert Mokio later.