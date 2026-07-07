Johan Derksen haalt uit naar ‘dom’ Ajax: ‘Dit is een wereldspeler’

Johan Derksen vindt dat Ajax een grote fout maakt door te verkopen aan Newcastle United. Volgens de hoofdrolspeler van Vandaag Inside was Steur een speler op wie de Amsterdammers nog jaren hadden kunnen bouwen, om hem vervolgens voor ‘het dubbele’ te verkopen.

Dinsdag werd verrassend bekend dat Steur op weg is naar de uitgang bij Ajax. Newcastle United is bereid om 27 miljoen euro over te maken naar de Johan Cruijff ArenA. Steur zou overigens zelf niet te spreken zijn over zijn beoogde rol binnen de selectie van de Amsterdammers, wat meespeelt in zijn vertrek.

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“Ik vind het echt heel dom van Ajax dat ze Steur wegdoen. Als ze hem aan de club binden, krijg je er over vijf jaar meer dan het dubbele voor. Dat is echt een wereldspeler. Hém had je nodig om de nieuwe glory terug te brengen bij Ajax”, opent Derksen.

“Hij had nog maar een contract van één jaar…”, reageert Wilfred Genee, die, alvorens hij zijn zin kan afmaken, onderbroken wordt door De Snor: “Maar hij wilde niet bijtekenen. Dat heeft natuurlijk met zijn zaakwaarnemer te maken. Ajax had hem een waanzinnig salaris moeten bieden, want dit is het grootste talent dat ze hebben. Dat kun je niet opvangen met Daley Blind, met als reden dat hij Spaans spreekt”, antwoordt Derksen, die doelt op de terugkeer van Blind bij Ajax.

“Om zo’n échte Ajacied als Steur had je een elftal kunnen bouwen, maar ze (clubleiding Ajax, red.) zijn ordinair voor het geld gegaan op korte termijn... Ik weet niet eens of het goed is voor die jongen om die stap nu al te maken”, aldus Derksen.

René van der Gijp vindt de transfer van Steur naar Newcastle United ook ‘zonde’. “Ook voor ons is het jammer, anders zie je zo’n jongen in Nederland groeien. Dat hebben we met Malik Tillman en Ismael Saibari ook gehad.”