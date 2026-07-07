Trabzonspor heeft zich bij Ajax gemeld met een serieus bod op , zo meldt Voetbal International. De Turkse topclub hoopt de centrumverdediger op korte termijn over te nemen uit Amsterdam, waar de linkspoot mede door de naderende komst van Daley Blind mag vertrekken. Ajax is bereid mee te werken aan een transfer van de speler, die in de hoofdstad nog over een contract tot medio 2027 beschikt.

De formatie uit de Süper Lig heeft een formeel bod van vijf miljoen euro neergelegd. Voor technisch directeur Jordi Cruijff zou een vertrek van de mandekker opnieuw extra transferbudget opleveren. Ajax ziet deze dagen eveneens miljoenen euro’s naar de Johan Cruijff ArenA komen door de verkoop van Sean Steur aan Newcastle United.

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In de Johan Cruijff ArenA is er voor de Turk weinig uitzicht meer op speelminuten. De concurrentie in de achterhoede is groot door de aanwezigheid van Youri Baas en Dies Janse. Daar komt bij dat de 36-jarige Blind, volgens De Telegraaf, officieel terugkeert bij de Amsterdammers.

Zelf lijkt Kaplan voorlopig niet te staan springen om een terugkeer naar zijn vaderland. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor NEC, waar hij een uitstekend jaar kende en in 33 officiële duels in actie kwam. Met de Nijmegenaren behaalde hij de derde plaats in de Eredivisie, al miste hij de slotfase van het seizoen door een knieblessure.

De speler had zijn zinnen gezet op een definitieve overstap naar De Goffert, maar die club liep in eerste instantie stuk op de vraagprijs van Ajax. Om hem alsnog in te lijven, zal de voormalige huurclub nu het miljoenenbod van Trabzonspor moeten benaderen.