NEC wil deze zomer toeslaan op de transfermarkt. Na het sprookjesseizoen waarin de club knap derde werd en een ticket voor de Champions League-voorronde pakte, moet de selectie klaargemaakt worden voor Europa. Volgens De Telegraaf wil NEC een poging doen in Amsterdam om de 23-jarige verdediger permanent over te nemen.

Kaplan werd het afgelopen seizoen al gehuurd door de Nijmegenaren en maakte onder trainer Dick Schreuder een goede indruk. De Turkse linkspoot speelde 25 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist.

Voor Kaplan zou een langer verblijf in Nijmegen de perfecte manier zijn om zijn loopbaan weer helemaal op de rit te krijgen. De verdediger beleefde een zware week, waarin hij te horen kreeg dat hij niet meegaat met Turkije naar het WK. Bovendien liep zijn eerdere overstap naar Ajax, dat in 2022 nog 9,5 miljoen euro voor hem betaalde aan Trabzonspor, uit op een teleurstelling door zwaar knieblessureleed. Bij NEC voelt hij het vertrouwen en kan hij bovendien Europa in.

Toch is de deal nog ver weg. Kaplan heeft volgens FootballTransfers een marktwaarde van 5,7 miljoen euro en ligt in Amsterdam nog vast tot de zomer van 2027. NEC heeft bij Ajax aangegeven wat het maximaal kan betalen, maar de Amsterdammers vragen vooralsnog meer. Dat heeft alles te maken met buitenlandse interesse: ook het Turkse Besiktas heeft zich informeel gemeld.

Naast Beşiktaş zou ook Trabzonspor geïnteresseerd zijn in de komst van Ahmetcan Kaplan. De Turkse club ziet in de verdediger een interessante terugkeer en onderzoekt de mogelijkheden voor een transfer. Een akkoord lijkt echter nog niet direct in zicht. Trabzonspor zou Kaplan een jaarsalaris van ongeveer 1,5 miljoen euro willen aanbieden, terwijl de verdediger zelf mikt op een salaris dat dichter bij de 2,5 miljoen euro per jaar ligt.

Ajax-directeur Jordi Cruijff hoopt op een biedoorlog en wacht rustig af of er grotere bedragen uit het buitenland op tafel komen.