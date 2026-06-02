NEC wil Kaplan definitief overnemen, maar Ajax hoopt op transferstrijd

2 juni 2026, 16:49
NEC-speler Ahmetcan Kaplan
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

NEC wil deze zomer toeslaan op de transfermarkt. Na het sprookjesseizoen waarin de club knap derde werd en een ticket voor de Champions League-voorronde pakte, moet de selectie klaargemaakt worden voor Europa. Volgens De Telegraaf  wil NEC een poging doen in Amsterdam om de 23-jarige verdediger permanent over te nemen.

Kaplan werd het afgelopen seizoen al gehuurd door de Nijmegenaren en maakte onder trainer Dick Schreuder een goede indruk. De Turkse linkspoot speelde 25 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist.

Voor Kaplan zou een langer verblijf in Nijmegen de perfecte manier zijn om zijn loopbaan weer helemaal op de rit te krijgen. De verdediger beleefde een zware week, waarin hij te horen kreeg dat hij niet meegaat met Turkije naar het WK. Bovendien liep zijn eerdere overstap naar Ajax, dat in 2022 nog 9,5 miljoen euro voor hem betaalde aan Trabzonspor, uit op een teleurstelling door zwaar knieblessureleed. Bij NEC voelt hij het vertrouwen en kan hij bovendien Europa in.

Toch is de deal nog ver weg. Kaplan heeft volgens FootballTransfers een marktwaarde van 5,7 miljoen euro en ligt in Amsterdam nog vast tot de zomer van 2027. NEC heeft bij Ajax aangegeven wat het maximaal kan betalen, maar de Amsterdammers vragen vooralsnog meer. Dat heeft alles te maken met buitenlandse interesse: ook het Turkse Besiktas heeft zich informeel gemeld.

Naast Beşiktaş zou ook Trabzonspor geïnteresseerd zijn in de komst van Ahmetcan Kaplan. De Turkse club ziet in de verdediger een interessante terugkeer en onderzoekt de mogelijkheden voor een transfer. Een akkoord lijkt echter nog niet direct in zicht. Trabzonspor zou Kaplan een jaarsalaris van ongeveer 1,5 miljoen euro willen aanbieden, terwijl de verdediger zelf mikt op een salaris dat dichter bij de 2,5 miljoen euro per jaar ligt.

Ajax-directeur Jordi Cruijff hoopt op een biedoorlog en wacht rustig af of er grotere bedragen uit het buitenland op tafel komen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.617 Reacties
1.086 Dagen lid
17.427 Likes
dilima1966
Misschien Kodai Sano in de deal bij betrekken daar moet jordi gebruik van maken

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.939 Reacties
1.345 Dagen lid
19.849 Likes
Kramer
Ik zou eerder die Nejasmic overnemen voor Kaplan en 20% doorverkoop bedingen. Dan hebben we een echte 6.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.939 Reacties
1.345 Dagen lid
19.849 Likes
Kramer
Niet meewerken en anders flink laten betalen.

Jopie14
333 Reacties
119 Dagen lid
384 Likes
Jopie14
Bij N.E.C weten ze toch wat ze aan hem hebben. Trek je chequeboek maar Boekhoorn.

Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 23 jaar (16 jan. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
25
1
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Jong Ajax
3
2
2024/2025
Ajax
8
0

Meer info

