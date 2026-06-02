Ronald Koeman is er klaar mee: ‘Als we hierover in discussie moeten…’

Valentijn Driessen heeft Ronald Koeman dinsdagmiddag het vuur aan de schenen gelegd tijdens de persconferentie in aanloop naar het oefenduel tegen Algerije. De journalist van De Telegraaf wil dolgraag weten waarom de bondscoach een rechtsbuiten ziet in Crysencio Summerville en gaat niet akkoord met de uitleg van Koeman, die op zijn beurt moedeloos reageert.
Dat Koeman en Driessen zo nu en dan op gespannen voet met elkaar leven, is al langer bekend. Afgelopen dinsdag begon de kritische journalist over de mogelijke positie van Oranje-debutant Summerville. Koeman ziet in de West Ham-aanvaller een rechtsbuiten, terwijl Summerville bij West Ham – en zijn andere drie werkgevers – vooral vanaf de linkerflank speelt.
“Voorheen speelde Summerville wel op rechtsbuiten. Hij gaat laten zien dat hij daar heel goed kan spelen”, begint Koeman zijn uitleg. “Maar waar haal je dat vertrouwen vandaan? Je ziet bij andere spelers hoeveel moeite ze daarmee hebben”, vraagt Driessen kritisch. “Er zijn spelers die daar minder moeite mee hebben”, antwoordt Koeman op zijn beurt kortaf.
Driessen wil nogmaals weten waar Koeman dan aan ziet dat Summerville óók als rechtsbuiten kan spelen. “Dat weet ik.” Driessen voor de derde keer: “Hoe weet je dat dan?”
Koeman reageert zuchtend: “Ja, Valentijn… als we daarover in discussie moeten gaan. Hij heeft ook delen van wedstrijden aan de rechterkant gespeeld. Ik heb vertrouwen dat hij daar kan spelen”, sluit hij af.
Valentijn Driessen zou toch moeten weten dat de bondscoach meerdere keren dezelfde vraag stellen echt niet ineens wel een diepgaand inhoudelijk antwoord op gaat leveren. Het enige resultaat is een bondscoach die een nog slechter humeur heeft dan Valentijn zelf. Wat een poppenkast iedere keer tussen die twee.
