Oranje-international 'smoorverliefd' gespot met bekende influencer

lijkt na de breuk met zijn vorige partner Sterre van Bakel weer nieuw geluk in de liefde te hebben gevonden. De 25-jarige Oranje-international van Tottenham Hotspur is tijdens een vakantie in het Spaanse Marbella gespot met de Britse influencer en model Ella Buffin. Volgens Britse media genoot het tweetal zichtbaar van elkaars gezelschap en vormen recente beelden een definitieve bevestiging van de romance.

De geruchten over een relatie tussen Van de Ven en het Britse model deden al langer de ronde, nadat zij eind vorig jaar al samen werden gezien in Monaco en volgers onlangs overeenkomstige locaties op sociale media opmerkten.

In de Spaanse badplaats verbleef het duo in het exclusieve Marbella Club Hotel en werden zij samen gezien tijdens een uitgebreid diner bij restaurant The Grill. "Ze zagen er absoluut smoorverliefd uit", sprak een omstander.

Voor de verdediger betekent dit een nieuw hoofdstuk, nadat in 2025 een einde kwam aan zijn jarenlange relatie met Van Bakel, met wie hij eerder samenwoonde in Londen.

Bekende verschijning in Groot-Brittannië

De nieuwe vlam van de centrumverdediger annex linksback is in eigen land een bekende verschijning. De 24-jarige Buffin studeerde mode aan de universiteit in Manchester en heeft inmiddels een aanzienlijk online publiek opgebouwd, met meer dan zevenhonderdduizend volgers op TikTok en ruim honderdzesendertigduizend fans op Instagram. Het model, dat in het verleden werkte voor grote kledingmerken als Asos en Adidas, deelt online veelvuldig beelden van haar reizen en luxueuze levensstijl.

Inmiddels heeft de oud-verdediger van FC Volendam zich gemeld in Zeist voor de voorbereiding op het WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de speler, die momenteel negentien interlands en één doelpunt achter zijn naam heeft staan, opgenomen in de definitieve selectie voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het Nederlands elftal opent de groepsfase op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan in Dallas. De kans is aanzienlijk dat Buffin over enkele weken op de Amerikaanse tribunes te vinden is om haar partner aan te moedigen.