De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

Ronald Koeman heeft woensdag de 26-koppige selectie van Oranje voor het WK bekendgemaakt. Topscorer aller tijden Memphis Depay en Jurriën Timber zitten ondanks hun gebrek aan wedstrijdritme gewoon bij de selectie, terwijl de bondscoach ervoor heeft gekozen om Stefan de Vrij en Jeremie Frimpong thuis te laten.

Het Nederlands elftal maakt zich op voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In Groep F gaat Oranje het daar opnemen tegen Japan, Zweden en Tunesië. Na maanden van speculatie over welke spelers meegaan naar het toernooi, heeft Koeman woensdag aan alle twijfel een einde gemaakt. De bondscoach heeft namelijk zijn selectie voor het toernooi bekendgemaakt. Om 14.45 uur zal Koeman de pers te woord staan en zijn keuzes toelichten.

Ondanks hun gebrek aan wedstrijdritme de afgelopen periode heeft Koeman ervoor gekozen om spelers als J. Timber en Depay wel gewoon op te roepen voor het toernooi. Dat geldt niet voor Stefan de Vrij, die afgelopen weekend uitviel met een blessure. Ook Justin Kluivert heeft in de tweede seizoenshelft niet al te veel gespeeld, maar is wel van de partij.

Opvallend is ook dat Koeman in zijn selectie géén plek heeft voor spelers als Luciano Valente en Kees Smit, die de afgelopen tijd regelmatig op complimenten konden rekenen. Ook Frimpong zit niet bij de selectie na een tegenvallend seizoen bij Liverpool waarin hij veel blessures kende. Ook Lutsharel Geertruida gaat niet mee naar de mondiale eindronde.

Guus Til, die uitblonk bij landskampioen PSV, is wél opgeroepen door Koeman, evenals Crysencio Summerville van West Ham United en Mats Wieffer van Brighton & Hove Albion. Marten de Roon keert voor het eerst sinds maart 2024 terug in Oranje.

Selectie Oranje

Doelmannen: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brigthon & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur),

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Aanvallers: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

