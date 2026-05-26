Mogelijke WK-speeltijden Nederlands elftal: hoeveel nachtwedstrijden speelt Oranje?

Het Nederlands elftal hoopt komende zomer hoge ogen te gooien op het WK 2026. Maar hoe vaak moet een zeer fanatieke Oranje-fan laat opblijven of zijn wekker zijn om de wedstrijden te volgen? FCUpdate zocht het uit.

De speeltijden in de poulefase zijn al bekend. Het duel tussen Nederland en Japan op 14 juni wordt om 22.00 uur Nederlandse tijd afgetrapt, Oranje - Zweden start zes dagen later om 19.00 uur, terwijl het eerste fluitje bij Tunesië - Nederland op 26 juni om 01.00 klinkt. Dat laatste duel zal dan ook om 03.00 uur afgelopen zijn, wat door de meeste Oranje-fans al suboptimaal zal worden beschouwd.

Als Nederland vierde wordt in de poule, zal het bij één 'nachtwedstrijd' blijven. De ploeg van Ronald Koeman is dan direct uitgeschakeld en mag weer retour Europa.

Scenario derde plek: mogelijke wedstrijden diep in de nacht

Artikel gaat verder onder video

In het geval dat Oranje op de derde plaats in de poule eindigt en tot de beste nummers drie behoort, hangen de locatie en de speeltijd van de volgende wedstrijd van veel factoren af. De kans is echter 84% dat Nederland dan aan de winnaar van poule I wordt gekoppeld (normaal gesproken Frankrijk). In dat scenario begint de wedstrijd om 23.00 uur. Er zijn echter ook veel latere aanvangstijden mogelijk, zoals 02.00, 03.00 of 05.00 uur.

Aangezien een ontmoeting met de winnaar van poule I er zo dik in zit, gaan we op dat pad verder. De eventuele achtste finale begint vervolgens om 23.00 uur, terwijl de kwartfinale een uur eerder van start gaat. De halve finales starten beide om 21.00 uur. Wie de finale haalt, trapt weer op datzelfde tijdstip af, maar de wedstrijd om de derde plek begint dan weer om 23.00 uur Nederlandse tijd. Al met al eindigen veel wedstrijden van Oranje bij een derde plek in de poule na middernacht. Bovendien kunnen bij deze duels verlengingen en penaltieseries nodig zijn om beslissingen te brengen, wat voor nog meer nachtelijke uitloop kan zorgen.

Waarschijnlijke speeltijden Nederlandse tijd bij een derde plek in de poule: 23.00 uur, 23.00 uur, 22.00 uur, 21.00 uur, 21.00 uur.

Scenario tweede plek: veelal schappelijke tijden

Indien Nederland genoegen moet nemen met een tweede plek, zijn de speeltijden vaak schappelijk. De wedstrijd direct na de groepsfase begint om 19.00 uur Nederlandse tijd, een ronde verder fluit de arbiter om 22.00 uur voor de eerste keer.

Een eventuele kwartfinale, waarin mogelijk Engeland de tegenstander is, speelt Oranje vanaf 23.00 uur. De tijden van de laatste vier wedstrijden van het toernooi zijn niet anders dan in bovenstaand scenario: bij doorstroming naar de finale beginnen de wedstrijden steeds om 21.00 uur. Enkel het duel om de zilveren plak wordt met een begintijd van 23.00 uur mogelijk een latertje.

Speeltijden Nederlandse tijd bij een tweede plek in de poule: 19.00 uur, 22.00 uur, 23.00 uur, 21.00 uur, 21.00 uur.

Scenario groepswinst: kraker in het holst van de nacht

Wanneer Oranje erin slaagt om groepswinnaar te worden, zijn Marokko en Schotland de grootste kanshebbers op een onderling duel. Ook Brazilië kan de opponent van het Nederlands elftal worden, mits het tweede wordt in groep C. De kans op een bijzonder affiche voor de mannen van Koeman is dus aardig groot. Toch zullen best wat mensen deze wedstrijd overslaan, aangezien het duel op 30 juni pas om 03.00 uur aanvangt.

Vervolgens zijn de speeltijden weer schappelijk te noemen. Een potentiële achtste finale begint om 19.00 uur, de kwartfinale om 22.00 uur en de halve finale en finale om 21.00 uur.

Speeltijden Nederlandse tijd bij een eerste plek in de poule: 03.00 uur, 19.00 uur, 22.00 uur, 21.00 uur, 21.00 uur.