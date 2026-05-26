Jaap Stam keert na bijna zeven jaar terug in de Eredivisie

Jaap Stam gaat in een bestuurlijke functie aan de slag bij PEC Zwolle, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De oud-verdediger wordt de opvolger van Jeroen Bijl in het PEC Zwolle Stichtingsbestuur en gaat zich richten op een technisch takenpakket.

Na een imposante spelerscarrière ging Stam in de zomer van 2009 aan de slag als teammanager in Zwolle. Na periodes afwisselend bij Ajax en PEC te hebben gewerkt, ging hij in 2016 aan de slag bij Reading als hoofdtrainer, waar hij bijna twee seizoenen volmaakte. Eind 2018 ging Stam als hoofdtrainer aan de slag bij PEC, dat hem in de zomer van 2019 liet vertrekken naar Feyenoord. Een gelukkig huwelijk werd dat niet, want in oktober werd er na achttien wedstrijden een punt gezet achter de samenwerking. Sinds zijn vertrek uit De Kuip was Stam als hoofdtrainer nog actief bij Cincinnati in de Verenigde Staten, terwijl hij de afgelopen twee seizoenen trainer was bij DOS Kampen.

Nu gaat Stam na bijna zeven jaar afwezigheid weer terugkeren bij een Eredivisieclub. De oud-verdediger gaat namelijk toetreden in het PEC Zwolle Stichtingsbestuur, waar hij zich over een technisch takenpakket gaat ontfermen. Zo zal hij onder meer technisch directeur Gerry Hamstra gaan ondersteunen. “Het spreekt voor zich dat Jaap op dat vlak van een enorme toegevoegde waarde is”, aldus Frans van der Kolk, voorzitter van het PEC Zwolle Stichtingsbestuur. “We gaan binnenkort ons plan vaststellen voor de toekomst van PEC Zwolle, waarbij wij als doel hebben om een stabiele, ambitieuze club te worden die op termijn en op duurzame wijze kan gaan challengen met het linkerrijtje van de competitie.”

Stam kijkt er zelf naar uit om te helpen met het professionaliseren van PEC. “Deze club loopt als een rode draad door mijn leven. In mijn rol binnen het bestuur wil ik samen bouwen aan een duurzame club”, geeft hij aan op de clubwebsite. “PEC Zwolle heeft veel potentie en kan op vele vlakken groeien, maar dit heeft wel tijd nodig. We moeten realistisch zijn en nuchter blijven, maar tegelijkertijd ook de ambitie hebben om met de club vooruit te willen. Met mijn ervaring en netwerk hoop ik daar een bijdrage aan te leveren.”