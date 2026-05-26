moet dit jaar de Gouden Bal winnen, zo stelt Jan Mulder in Rondo van Ziggo Sport. De 81-jarige oud-spits vindt de Engelsman van Bayern München veruit de beste speler ter wereld.

Kane heeft er een waanzinnig jaar op zitten met Bayern München. De spits was afgelopen weekend hoogstpersoonlijk verantwoordelijk dat zijn club de DFB-Pokal wist te winnen. Kane nam namelijk alle doelpunten voor zijn rekening in de finale tegen VfB Stuttgart (3-0). Bij Rondo wordt er stilgestaan bij de prestaties van de 32-jarige Engelsman. Wytse van der Goot haalt aan dat Kane in 51 officiële duels 61 keer trefzeker was en noemt dit ‘Ronaldo- en Messi-cijfers’.

Artikel gaat verder onder video

“Fantastische speler en elke keer maakt hij het weer waar”, haakt Mulder erop in. “Ik vind Kane de beste voetballer ter wereld. Er zijn geen betere voetballers”, is de oud-prof stellig. Die uitspraak zorgt voor verbazing bij zijn tafelgenoten, dus vraagt Khalid Boulahrouz hem dit uit te leggen. “Hij mikt ze erin. De grote kunst is het doelpunten maken. Hij is weergaloos.” Boulahrouz vraagt dan of Mulder Kane een betere speler vindt dan Kylian Mbappé en Lamine Yamal. “Dan moet je even gaan tellen, het aantal doelpunten”, antwoordt Mulder weer. Mbappe scoorde dit seizoen 42 keer in 44 duels, terwijl Yamal in 45 wedstrijden 24 keer het net vond. “Maar Kane, altijd denk je: ‘Nu houdt het een keer op’, weer drie”, aldus de oud-spits. “Het is echt een fantastische speler.”

Theo Janssen is het met zijn tafelgenoot eens dat Kane de beste spits ter wereld is. “Maar niet de beste voetballer”, is hij stellig. Lasse Schöne vindt de Engelsman wel ‘een mooie voetballer’. “Hoe hij soms wegdraait op het middenveld… En de manier waarop hij afrondt is wel geweldig.” Janssen beaamt dat Kane ook in zijn passing heel compleet is. “Maar hij mist de absolute snelheid om de allerbeste te zijn”, aldus het Vitesse-icoon. Volgens Boulahrouz oogt Kane in zijn bewegingen op het veld ‘alsof hij al een beetje op leeftijd is’. “Maar als nummer negen is hij absoluut geweldig.”

Van der Goot vraagt vervolgens aan Mulder of hij Kane een kandidaat vindt voor de Gouden Bal, waarna hij benadrukt dat de spits de Europese Gouden Schoen al heeft veroverd dit jaar. “Van mij krijgt hij de Gouden Bal onmiddellijk”, antwoordt Mulder, tot verbazing van de presentator. “Kane is onovertroffen goed. Dit jaar 61 goals, dat is veel.” De analist beaamt wel dat het WK ‘tricky’ kan zijn gezien de prestaties van de Engelse nationale ploeg in het verleden.