Live voetbal

Jan Mulder verbaast Rondo-tafel met beste speler ter wereld

26 mei 2026, 13:54
Jan Mulder
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Harry Kane moet dit jaar de Gouden Bal winnen, zo stelt Jan Mulder in Rondo van Ziggo Sport. De 81-jarige oud-spits vindt de Engelsman van Bayern München veruit de beste speler ter wereld.

Kane heeft er een waanzinnig jaar op zitten met Bayern München. De spits was afgelopen weekend hoogstpersoonlijk verantwoordelijk dat zijn club de DFB-Pokal wist te winnen. Kane nam namelijk alle doelpunten voor zijn rekening in de finale tegen VfB Stuttgart (3-0). Bij Rondo wordt er stilgestaan bij de prestaties van de 32-jarige Engelsman. Wytse van der Goot haalt aan dat Kane in 51 officiële duels 61 keer trefzeker was en noemt dit ‘Ronaldo- en Messi-cijfers’.

Artikel gaat verder onder video

“Fantastische speler en elke keer maakt hij het weer waar”, haakt Mulder erop in. “Ik vind Kane de beste voetballer ter wereld. Er zijn geen betere voetballers”, is de oud-prof stellig. Die uitspraak zorgt voor verbazing bij zijn tafelgenoten, dus vraagt Khalid Boulahrouz hem dit uit te leggen. “Hij mikt ze erin. De grote kunst is het doelpunten maken. Hij is weergaloos.” Boulahrouz vraagt dan of Mulder Kane een betere speler vindt dan Kylian Mbappé en Lamine Yamal. “Dan moet je even gaan tellen, het aantal doelpunten”, antwoordt Mulder weer. Mbappe scoorde dit seizoen 42 keer in 44 duels, terwijl Yamal in 45 wedstrijden 24 keer het net vond. “Maar Kane, altijd denk je: ‘Nu houdt het een keer op’, weer drie”, aldus de oud-spits. “Het is echt een fantastische speler.”

Theo Janssen is het met zijn tafelgenoot eens dat Kane de beste spits ter wereld is. “Maar niet de beste voetballer”, is hij stellig. Lasse Schöne vindt de Engelsman wel ‘een mooie voetballer’. “Hoe hij soms wegdraait op het middenveld… En de manier waarop hij afrondt is wel geweldig.” Janssen beaamt dat Kane ook in zijn passing heel compleet is. “Maar hij mist de absolute snelheid om de allerbeste te zijn”, aldus het Vitesse-icoon. Volgens Boulahrouz oogt Kane in zijn bewegingen op het veld ‘alsof hij al een beetje op leeftijd is’. “Maar als nummer negen is hij absoluut geweldig.”

Van der Goot vraagt vervolgens aan Mulder of hij Kane een kandidaat vindt voor de Gouden Bal, waarna hij benadrukt dat de spits de Europese Gouden Schoen al heeft veroverd dit jaar. “Van mij krijgt hij de Gouden Bal onmiddellijk”, antwoordt Mulder, tot verbazing van de presentator. “Kane is onovertroffen goed. Dit jaar 61 goals, dat is veel.” De analist beaamt wel dat het WK ‘tricky’ kan zijn gezien de prestaties van de Engelse nationale ploeg in het verleden.

➡️ Meer Bayern München nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brian Brobbey van Sunderland

‘Bayern München denkt naast Brian Brobbey ook aan Robin Roefs’

  • za 16 mei, 19:19
  • 16 mei 19:19
  • 7
Jamal Musiala Bayern München

Jamal Musiala veroorzaakt verkeersongeval met extreem hoge snelheid

  • do 21 mei, 08:15
  • 21 mei 08:15
  • 1
Schelvis Rijnmond

Schelvis snapt niets van grote belangstelling in Feyenoord-talent: 'Hij kan niet verdedigen'

  • di 19 mei, 18:21
  • 19 mei 18:21
  • 3
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
306 Reacties
682 Dagen lid
667 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Harry Kane is de beste afmaker van alle topspitsen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
306 Reacties
682 Dagen lid
667 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Harry Kane is de beste afmaker van alle topspitsen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Bayern München - Stuttgart

Bayern München
3 - 0
VfB Stuttgart
Gespeeld op 23 mei 2026
Competitie: DFB Pokal
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Harry Kane

Harry Kane
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 32 jaar (28 jul. 1993)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
31
36
2024/2025
Bayern München
31
26
2023/2024
Bayern München
32
36
2023/2024
Spurs
0
0

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
34
86
89
2
Dortmund
34
36
73
3
Leipzig
34
19
65
4
Stuttgart
34
22
62
5
Hoffenheim
34
13
61

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws