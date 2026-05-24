René van der Gijp neemt afstand van de uitspraken van Johan Derksen over de zieke dochter van Dick Advocaat. Vorige week zei Derksen in Vandaag Inside dat ‘de meningen verdeeld zijn’ over de ernst van de ziekte. Van der Gijp maakt bekend dat het gaat om uitgezaaide longkanker.

Derksen plaatste vraagtekens bij de reden die Advocaat opgaf om op te stappen als bondscoach van Curaçao, een besluit waar hij later op terugkwam. “Ik heb uit goed ingelichte bronnen gehoord dat het best meeviel. Het had meer met heimwee te maken dan met treurige familieomstandigheden”, zei Derksen vanuit Curaçao, waar Vandaag Inside momenteel uitzendt.

Artikel gaat verder onder video

In een gesprek met Wilfred Genee voor het YouTube-kanaal van Vandaag Inside wordt Van der Gijp gevraagd naar de uitspraken. Hij vertelt dat Advocaat via hun gezamenlijke vriend Casper van Eijck zijn onvrede heeft laten blijken. “Je weet hoe Dick is. Dick belt dan na de uitzending met Casper, die mij belt en zegt: ‘Dit kan toch niet?’ Dan zeg ik: ‘Ja maar Casper, als jij tegen hem zegt dat hij het beter niet kan zeggen, dan zegt hij: dat bepaal jij niet, dat bepaal ik zelf.’”

“Maar Dicks dochter heeft dus uitgezaaide longkanker”, onthult Van der Gijp. Tot dusver was bekend dat het ging om een vorm van kanker, maar niet dat het uitgezaaide longkanker betrof. “Dat is waanzinnig heftig. Dat hakt er ongelooflijk in. Het enige geluk is, eigenlijk net als bij Suzan & Freek, dat de medicatie aanslaat. Maar die kans is heel gering, hè, dat de medicatie aanslaat. Bij haar slaat de medicatie aan, maar dat wil niet zeggen dat ze gezond is. Want ze heeft uitgezaaide longkanker, wat Freek natuurlijk ook heeft.”

© Vandaag Inside

“Op het moment dat je die diagnose krijgt… Het is geen griep en ook geen longontsteking. Uitgezaaide longkanker is iets waardoor gewoon je hele wereld instort. Dat je dan de bond belt en zegt dat je ermee ophoudt, daar kan ik me alles bij voorstellen”, vervolgt Van der Gijp. “En als iemand dan zegt, of min of meer aangeeft, dat je het een beetje gebruikt zou kunnen hebben, dat is natuurlijk niet waar”, doelt hij op Derksen. “Mijn zoon had natuurlijk lymfeklierkanker. Toen zei Casper heel snel tegen mij: er is maar één land waar je dat moet krijgen en dat is hier. Wij hebben hier echt de allerbeste medische begeleiding voor.”

“Maar ja, die jongen heeft ook 18 chemokuren en 34 bestralingen gehad. Dat hakt er ook in voor zo’n jochie”, zegt Van der Gijp over zijn zoon Nicky. “Casper zei ook tegen mij: ‘Hij gaat echt een heel zwaar jaar tegemoet. Echt een ontzettend zwaar jaar.’ Als jij die chemokuren redelijk makkelijk verwerkt, is dat mazzel, dat je lichaam daar redelijk tegen bestand is. Dus hij ging er ’s middags heen, voelde zich ’s avonds niet lekker, maar de volgende dag was hij alweer redelijk opgeknapt. Dus hij heeft alleen maar geluk gehad. Je hebt ook mensen die er een maand af liggen.”