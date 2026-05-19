Derksen haalt hard uit naar Advocaat: 'Hij is twee keer gevlucht'

Johan Derksen is teruggekomen op zijn eerdere steun aan Dick Advocaat in de veelbesproken trainerssoap rondom het nationale elftal van Curaçao. De vaste tafelgast van Vandaag Inside stelde in het programma dat hij een flinke uitglijder heeft gemaakt door de huidige bondscoach de hand boven het hoofd te houden. Volgens de analist had het eerdere vertrek van de oefenmeester bovendien meer met heimwee te maken dan met de destijds opgegeven medische redenen.

De uitspraken werden dinsdag gedaan tijdens de uitzending van de talkshow, die momenteel live wordt uitgezonden vanaf het eiland. Advocaat keerde eerder deze maand officieel terug als keuzeheer van Curaçao, nadat hij begin dit jaar was gestopt vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Fred Rutten nam het stokje vervolgens over, maar stapte na tegenvallende resultaten weer op, waarna Advocaat opnieuw instapte om het land naar het naderende wereldkampioenschap te leiden. Derksen is echter allerminst te spreken over de gang van zaken. "Wij hebben journalistiek grote fouten gemaakt door hem te steunen, alleen omdat we hem aardig vinden", klonk het stellig.

Artikel gaat verder onder video

De televisiepersoonlijkheid plaatst grote vraagtekens bij de destijds opgegeven reden voor het vertrek van de trainer. "Ik heb uit goed ingelichte bronnen gehoord dat het best meeviel. Het had meer met heimwee te maken dan met treurige familieomstandigheden", onthulde Derksen. Advocaat zelf reageerde op een persconferentie kortaf op vragen over de situatie door te stellen dat hij het verleden laat rusten. "Ik kijk niet meer terug, ik kijk vooruit", sprak de bondscoach. Volgens Derksen gaat hij achter de schermen echter op een andere manier te werk. "Als hij dan weer tot bedaren gekomen is, wil hij weer mee. Dan gaat hij thuis mensen zitten bewerken".

Presentator Wilfred Genee, die de talkshow op Curaçao in goede banen leidt, stelde dat de bondsvoorzitter had moeten ingrijpen toen Advocaat zich weer meldde. "Nu had de voorzitter ook al in moeten grijpen en moeten zeggen: 'De deur staat niet open'", vulde Genee aan. Derksen was het daar volledig mee eens, maar wees de hoofdschuldige direct aan. "Tuurlijk, tuurlijk. Maar de voorzitter en iedereen heeft zich ermee bemoeid. Dick is degene die verantwoordelijk is, hij is twee keer gevlucht, Fred heeft het overgenomen en dan moet je je daarbij neerleggen".

Het z gedrag van de bondscoach heeft er volgens de analist voor gezorgd dat Rutten ernstig is beschadigd. Derksen uitte dan ook zijn diepe teleurstelling in de man die Curaçao deze zomer op het WK moet vertegenwoordigen. "Dit valt me heel erg tegen van Dick Advocaat. Ik vind dat Fred Rutten heel erg is beschadigd". De enige betrokkene die in deze hele soap wel lof kreeg van de besnorde tafelgast, was voormalig perschef Kees Jansma. "De publieke opinie slaat dan om… De enige die zich correct heeft gedragen is die Kees Jansma, als je zo met mensen omgaat moet je er niets mee te maken willen hebben".