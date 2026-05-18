FC Groningen overweegt een bizarre en keiharde maatregel. Directeur Frank van Mosselveld sluit niet uit dat de club weigert te spelen in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. Hij is woedend omdat er donderdag geen Groningen-fans mee mogen naar Volendam.
Ajax moet voor de play-offs uitwijken naar het stadion van FC Volendam, omdat de eigen Johan Cruijff ArenA bezet is vanwege een concert van Harry Styles. Maar na misdragingen van Volendam-fans afgelopen zondag heeft de burgemeester besloten dat er donderdag helemaal geen uitsupporters het dorp in mogen. Groningen is daar nu de dupe van.
Van Mosselveld reageerde maandagmiddag stomverbaasd bij RTV Noord. "Dit is zo onrechtvaardig", briest de directeur. "Het verrast en overvalt ons. We kijken nu wat we hiertegen kunnen doen. Dit is echt te gek voor woorden."
De club zegt in afwachting te zijn van het definitieve standpunt van het competitiebestuur van de KNVB. "Als de burgemeester vindt dat meerdere clubs niet ontvangen kunnen worden in zijn gemeente, is het heel wrang en bijzonder dat juist de uitsupporters worden bestraft. Dit hebben we niet eerder meegemaakt, maar het kan blijkbaar dus nóg gekker in ons land: dat drie supportersgroeperingen niet mogen komen", aldus Van Mosselveld.
Het meest frustrerende voor Groningen is dat de club dit weken geleden al zag aankomen. Van Mosselveld kaartte dit scenario op 23 april al aan bij de KNVB. "Ik vroeg toen al: wat als dit gebeurt? Ik vind het al raar dat we naar een ander stadion moeten uitwijken, maar het mag nooit zo zijn dat uitsupporters dan de dupe worden. En nu gebeurt het dus alsnog."
Groningen hoopt dat de wedstrijd verplaatst kan worden naar de Euroborg, omdat ze in het Noorden wél snel supporters kunnen ontvangen. Mocht de KNVB of de burgemeester niet meebewegen, dan sluit Groningen niets uit. Zelfs niet het weigeren van de wedstrijd. "Alle scenario’s liggen op tafel, ook een boycot", is Van Mosselveld duidelijk. "Dit is zo onacceptabel en onrechtvaardig."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het verbannen van uitsupporters terwijl je wel een heel stadion met Ajacieden toelaat… wat denken ze dat er gebeurt in zo’n klein vissersdorp als Ajax eruit vliegt? Ik zou m’n auto dan maar ergens buiten Volendam parkeren. Ik snap de reactie van FC Groningen volledig. Je haalt de play offs, dan hoort daar ook gewoon het recht bij om je supporters mee te nemen.
Feyenoorders maken zich meer druk dan de gemiddelde Groningen fan😅.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het verbannen van uitsupporters terwijl je wel een heel stadion met Ajacieden toelaat… wat denken ze dat er gebeurt in zo’n klein vissersdorp als Ajax eruit vliegt? Ik zou m’n auto dan maar ergens buiten Volendam parkeren. Ik snap de reactie van FC Groningen volledig. Je haalt de play offs, dan hoort daar ook gewoon het recht bij om je supporters mee te nemen.
Feyenoorders maken zich meer druk dan de gemiddelde Groningen fan😅.