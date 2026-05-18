FC Groningen overweegt een bizarre en keiharde maatregel. Directeur Frank van Mosselveld sluit niet uit dat de club weigert te spelen in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. Hij is woedend omdat er donderdag geen Groningen-fans mee mogen naar Volendam.

Ajax moet voor de play-offs uitwijken naar het stadion van FC Volendam, omdat de eigen Johan Cruijff ArenA bezet is vanwege een concert van Harry Styles. Maar na misdragingen van Volendam-fans afgelopen zondag heeft de burgemeester besloten dat er donderdag helemaal geen uitsupporters het dorp in mogen. Groningen is daar nu de dupe van.

'Te gek voor woorden'

Van Mosselveld reageerde maandagmiddag stomverbaasd bij RTV Noord. "Dit is zo onrechtvaardig", briest de directeur. "Het verrast en overvalt ons. We kijken nu wat we hiertegen kunnen doen. Dit is echt te gek voor woorden."

De club zegt in afwachting te zijn van het definitieve standpunt van het competitiebestuur van de KNVB. "Als de burgemeester vindt dat meerdere clubs niet ontvangen kunnen worden in zijn gemeente, is het heel wrang en bijzonder dat juist de uitsupporters worden bestraft. Dit hebben we niet eerder meegemaakt, maar het kan blijkbaar dus nóg gekker in ons land: dat drie supportersgroeperingen niet mogen komen", aldus Van Mosselveld.

Het meest frustrerende voor Groningen is dat de club dit weken geleden al zag aankomen. Van Mosselveld kaartte dit scenario op 23 april al aan bij de KNVB. "Ik vroeg toen al: wat als dit gebeurt? Ik vind het al raar dat we naar een ander stadion moeten uitwijken, maar het mag nooit zo zijn dat uitsupporters dan de dupe worden. En nu gebeurt het dus alsnog."

Komt er een boycot?

Groningen hoopt dat de wedstrijd verplaatst kan worden naar de Euroborg, omdat ze in het Noorden wél snel supporters kunnen ontvangen. Mocht de KNVB of de burgemeester niet meebewegen, dan sluit Groningen niets uit. Zelfs niet het weigeren van de wedstrijd. "Alle scenario’s liggen op tafel, ook een boycot", is Van Mosselveld duidelijk. "Dit is zo onacceptabel en onrechtvaardig."