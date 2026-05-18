FC Groningen woest: Van Mosselveld sluit boycot van kraker tegen Ajax niet uit

18 mei 2026, 16:31
Frank Van Mosselveld
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

FC Groningen overweegt een bizarre en keiharde maatregel. Directeur Frank van Mosselveld sluit niet uit dat de club weigert te spelen in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. Hij is woedend omdat er donderdag geen Groningen-fans mee mogen naar Volendam.

Ajax moet voor de play-offs uitwijken naar het stadion van FC Volendam, omdat de eigen Johan Cruijff ArenA bezet is vanwege een concert van Harry Styles. Maar na misdragingen van Volendam-fans afgelopen zondag heeft de burgemeester besloten dat er donderdag helemaal geen uitsupporters het dorp in mogen. Groningen is daar nu de dupe van.

'Te gek voor woorden'

Van Mosselveld reageerde maandagmiddag stomverbaasd bij RTV Noord. "Dit is zo onrechtvaardig", briest de directeur. "Het verrast en overvalt ons. We kijken nu wat we hiertegen kunnen doen. Dit is echt te gek voor woorden."

De club zegt in afwachting te zijn van het definitieve standpunt van het competitiebestuur van de KNVB. "Als de burgemeester vindt dat meerdere clubs niet ontvangen kunnen worden in zijn gemeente, is het heel wrang en bijzonder dat juist de uitsupporters worden bestraft. Dit hebben we niet eerder meegemaakt, maar het kan blijkbaar dus nóg gekker in ons land: dat drie supportersgroeperingen niet mogen komen", aldus Van Mosselveld.

Het meest frustrerende voor Groningen is dat de club dit weken geleden al zag aankomen. Van Mosselveld kaartte dit scenario op 23 april al aan bij de KNVB. "Ik vroeg toen al: wat als dit gebeurt? Ik vind het al raar dat we naar een ander stadion moeten uitwijken, maar het mag nooit zo zijn dat uitsupporters dan de dupe worden. En nu gebeurt het dus alsnog."

Komt er een boycot?

Groningen hoopt dat de wedstrijd verplaatst kan worden naar de Euroborg, omdat ze in het Noorden wél snel supporters kunnen ontvangen. Mocht de KNVB of de burgemeester niet meebewegen, dan sluit Groningen niets uit. Zelfs niet het weigeren van de wedstrijd. "Alle scenario’s liggen op tafel, ook een boycot", is Van Mosselveld duidelijk. "Dit is zo onacceptabel en onrechtvaardig."

Het verbannen van uitsupporters terwijl je wel een heel stadion met Ajacieden toelaat… wat denken ze dat er gebeurt in zo’n klein vissersdorp als Ajax eruit vliegt? Ik zou m’n auto dan maar ergens buiten Volendam parkeren. Ik snap de reactie van FC Groningen volledig. Je haalt de play offs, dan hoort daar ook gewoon het recht bij om je supporters mee te nemen.

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
Gewoon in de Euroborg laten spelen. Ik hou mijn hart vast voor de "Ajax supporters" in Volendam.

@Vriendje Stokvis inderdaad.

Martin0345
Martin0345
Zeg dan gewoon dat je liever op vakantie was gegaan

Martine
Martine
@Martin0345 wat een absurde reactie. Groningen heeft groot gelijk.

Kramer
Kramer
Feyenoorders maken zich meer druk dan de gemiddelde Groningen fan😅.

K. Daffie
K. Daffie
Ajax supporters zijn toch ook uit supporters. De Arena is voor de thuiswedstrijd.

CG
CG
Verplicht winnen blijft zeker een topprioriteit voor Ajax!!

Eredivisie
GS
DS
PT
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51
9
Groningen
34
4
48
10
Sparta
34
-22
43
11
Fortuna
34
-14
39

