Supportersverenigingen van FC Groningen en Willem II gaan donderdag demonstreren in het centrum van Volendam, omdat zij niet welkom zijn bij de play-offs tegen de plaatselijke FC, zo maken de groeperingen bekend op sociale media. Ook een supportersgroep van FC Utrecht sluit zich aan, terwijl zelfs FC Groningen-rivaal sc Heerenveen mogelijk mee protesteert.
De lokale driehoek van de gemeente Edam-Volendam besloot na het supportersgeweld van FC Volendam, na de verloren wedstrijd tegen Telstar, om géén uitsupporters toe te staan tijdens het play-offduel in het Kras Stadion. Daar zijn supporters van FC Groningen, dat tegen Ajax speelt in Volendam wegens concerten van Harry Styles, én KKD-play-offfinalist Willem II de dupe van geworden. Onder meer algemeen directeur Frank van Mosselveld reageerde woest en sloot zelfs een boycot niet uit.
Ook supportersgroeperingen kondigen stevige maatregelen aan na het besluit van de gemeente Edam-Volendam. Zo gaan fans van FC Groningen en Willem II demonstreren in het centrum van Volendam. Ook een supportersgroep van FC Utrecht sluit zich daarbij aan. De Domstedelingen spelen in de finale mogelijk nog tegen Ajax in het Kras Stadion.
“Met Heerenveen hebben we nog geen contact gehad. Met de supporters van Utrecht wel, en we trekken samen op”, vertelt John de Jonge, voorzitter van Noordtribune Groningen, tegen het Dagblad van het Noorden.
Allerlei supportersgroepen worden geweerd in Volendam, terwijl Ajax en Volendam zelf juist het vaakst voor problemen hebben gezorgd. Waarom draai je het dan niet om en speel je zonder thuispubliek? Nu worden clubs als Groningen en Willem II de dupe van situaties waar zij niks mee te maken hebben. Echt de omgekeerde wereld dit. Het Volendam publiek had zich ook weer ernstig misdragen, het is voor mij duidelijk.. zo snel mogelijk degraderen.
