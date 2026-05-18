Jetro Willems haalt uit naar Victor Edvardsen op Instagram

18 mei 2026, 19:10
Jetro Willems reageert op Victor Edvardsen
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Victor Edvardsen zorgde zondagmiddag voor een opvallende actie na de verloren wedstrijd tegen NEC Nijmegen. De spits annex aanvallende middenvelder van Go Ahead Eagles liet provocerend een tatoeage van de KNVB Beker zien aan NEC-supporters. Dat schiet bij Jetro Willems in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit een reactie op Instagram.

NEC won zondag ternauwernood van Go Ahead Eagles (2-1) en klom daardoor naar de derde plek in de Eredivisie. De Nijmegenaren plaatsten zich daarmee voor de voorrondes van de Champions League, terwijl deelname aan de competitiefase van de Europa League sowieso al binnen is.

Na afloop van de wedstrijd liet Edvardsen zich provoceren door NEC-supporters. De Zweed wees vervolgens naar een tattoo van de KNVB Beker, die hij vorig jaar met Go Ahead Eagles veroverde. Dat ligt gevoelig bij NEC-fans, aangezien hun club eerder dit jaar de bekerfinale verloor van AZ.

De beelden circuleren maandag volop op sociale media. Onder meer Jetro Willems, verdediger van NEC, kreeg het fragment onder ogen. De linksback reageerde cynisch: “Hahahaha, wanneer je één keer wat hebt gewonnen in je leven”, schreef Willems. Op het moment van schrijven heeft die reactie al bijna 250 likes verzameld.

  • Gisteren, 18:01
Jetro Willems

Jetro Willems
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 32 jaar (30 mrt. 1994)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
6
0
2024/2025
Castellón
20
1
2023/2024
Heracles
20
0
2022/2023
Groningen
7
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Sparta
34
-22
43
11
Fortuna
34
-14
39
12
Go Ahead
34
1
38
13
Excelsior
34
-13
38
14
Telstar
34
-6
37

