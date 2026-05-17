scoort tegenwoordig niet alleen meer op het voetbalveld. De Duitse oud-spits, die in 2014 wereldkampioen werd, breidt zijn succesvolle kebabketen uit naar Nederland. Binnenkort opent er een gloednieuwe vestiging van zijn concept Mangal Döner aan het Nieuwlandplein in Schiedam.

De inmiddels 40-jarige Podolski voetbalt nog altijd op het hoogste niveau bij het Poolse Górnik Zabrze, waar hij onlangs nog de beker won. Maar daarnaast is hij een slimme zakenman. In Duitsland heeft hij al bijna vijftig dönerzaken in twintig verschillende steden. Vorig jaar opende hij zijn eerste Nederlandse winkel in Rotterdam, en nu is buurgemeente Schiedam aan de beurt. Het pand hangt al vol met grote foto's van de oud-speler van onder meer Bayern München, Arsenal en Galatasaray.

'Frisse wind' met een knipoog

Op Facebook schreef Podolski dat zijn nieuwe zaak zorgt voor "een frisse wind door de buurt" en grapte hij over "een gezondere eetstijl". Dat laatste is natuurlijk met een knipoog, want in de Schiedamse wijk Nieuwland barst het al van de snackbars en dönerzaken. Toch reageren buurtbewoners enthousiast. Podolski is door zijn verleden bij Galatasaray een bekende naam in de wijk, waar veel mensen met een Turkse achtergrond wonen.

Het geheim van zijn succes? Podolski speelde een paar jaar in Turkije en zag daar hoe populair döner is. Samen met een zakenpartner mixte hij die cultuur met de Duitse stijl van kebab maken. “Daar heeft hij zijn ondernemersvaardigheden opgedaan”, vertelt buurtbewoner Zülfikar Güler in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Hij heeft in Turkije gezien dat je met döner veel geld kunt verdienen. In Duitsland zijn de porties vaak groter en de sauzen net even anders, en dat concept brengt hij nu dus naar Schiedam.”, Aldus Güler. Wanneer de zaak precies opengaat is nog even geheim, maar de buurt kan in elk geval niet wachten op de komst van de Duitse voetballegende.