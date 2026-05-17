John Stegeman haalt uit naar KNVB: ‘Slaat helemaal nergens op’

17 mei 2026, 08:51
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

John Stegeman is niet gecharmeerd van de play-offsopzet van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, zo vertelt hij bij ESPN. De oefenmeester van Willem II, dat zaterdagavond de finale behaalde ten koste van Almere City, vindt dat het de Eredivisieclub ‘wel heel makkelijk wordt gemaakt’.

De nacompetitie ziet er dit jaar ietsjes anders uit dan voorheen. Het grootste verschil is dat de nummer zestien van de Eredivisie direct in de finale instroomt, en dus maar twee duels hoeft te spelen om zich te handhaven. Ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie moeten daarentegen twee óf zelfs drie rondes overleven om tot de finale door te stoten.

Omdat Willem II derde eindigde in de reguliere stand, mocht het de eerste ronde overslaan. Toch is Stegeman niet content met de play-offsopzet van dit seizoen. “De KNVB heeft er wat moois van gemaakt. Dat hebben ze goed gedaan”, zegt de Willem II-trainer cynisch. “Ik weet niet wie dat allemaal bepaalt, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.”

“Als je als vijfde of zesde was geëindigd, had je acht wedstrijden moeten spelen. Dat heeft niets meer te maken met promotie- en degradatieregeling. Je maakt het de Eredivisieploeg in mijn optiek wel heel erg makkelijk. Maar het is zoals het is, wij gaan ons voorbereiden. Hopelijk kunnen we wat schade repareren”, aldus de oud-trainer van Heracles Almelo.

Willem II weet zondagmiddag tegen wie het gaat spelen in de finale. Dat hangt af van de uitslag van de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. Bij de bezoekers zijn er in ieder geval serieuze problemen.

2 reacties
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
987 Reacties
1.328 Dagen lid
4.747 Likes
peterdejong1983
Ik mis de oude nacompetitie.

Appeltje
64 Reacties
1.323 Dagen lid
216 Likes
Appeltje
Gewoon geen nacompetitie, de bovenste 3 laten promoveren en de onderste 3 degraderen. Kunnen spelers eerder met vakantie , scheelt misschien weer blessures .

J. Stegeman
Willem II
Team: Willem II
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (27 aug. 1976)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

