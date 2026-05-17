John Stegeman is niet gecharmeerd van de play-offsopzet van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, zo vertelt hij bij ESPN. De oefenmeester van Willem II, dat zaterdagavond de finale behaalde ten koste van Almere City, vindt dat het de Eredivisieclub ‘wel heel makkelijk wordt gemaakt’.

De nacompetitie ziet er dit jaar ietsjes anders uit dan voorheen. Het grootste verschil is dat de nummer zestien van de Eredivisie direct in de finale instroomt, en dus maar twee duels hoeft te spelen om zich te handhaven. Ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie moeten daarentegen twee óf zelfs drie rondes overleven om tot de finale door te stoten.

Artikel gaat verder onder video

Omdat Willem II derde eindigde in de reguliere stand, mocht het de eerste ronde overslaan. Toch is Stegeman niet content met de play-offsopzet van dit seizoen. “De KNVB heeft er wat moois van gemaakt. Dat hebben ze goed gedaan”, zegt de Willem II-trainer cynisch. “Ik weet niet wie dat allemaal bepaalt, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.”

“Als je als vijfde of zesde was geëindigd, had je acht wedstrijden moeten spelen. Dat heeft niets meer te maken met promotie- en degradatieregeling. Je maakt het de Eredivisieploeg in mijn optiek wel heel erg makkelijk. Maar het is zoals het is, wij gaan ons voorbereiden. Hopelijk kunnen we wat schade repareren”, aldus de oud-trainer van Heracles Almelo.

Willem II weet zondagmiddag tegen wie het gaat spelen in de finale. Dat hangt af van de uitslag van de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. Bij de bezoekers zijn er in ieder geval serieuze problemen.