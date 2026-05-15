Voetbalfans woest door 'schandalig besluit' van ESPN

15 mei 2026, 18:25
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

ESPN heeft zich opnieuw niet geliefd gemaakt bij een deel van voetbalminnend Nederland. Aanleiding is het niet uitzenden van de cruciale wedstrijd in de strijd tegen degradatie tussen FC Volendam en Telstar op televisie. De betaalzender kiest ervoor om het duel tussen PEC Zwolle en Feyenoord, dat nergens meer om draait, wél uit te zenden en krijgt daar veel kritiek op. In dit artikel zie je waar alle Eredivisie-wedstrijden dit weekend te volgen zijn.

De 33e en 34e speelronde van de Eredivisie worden gelijktijdig afgewerkt, zodat mogelijke competitievervalsing wordt voorkomen. Omdat ESPN slechts vier kanalen heeft, kunnen niet alle wedstrijden tegelijk op televisie worden uitgezonden. De betaalzender zendt duels van de traditionele top-drie integraal uit op ESPN 2, 3 en 4. Op ESPN 1 is een schakelkanaal te zien.

De overige zes wedstrijden zijn niet op tv te zien, maar wel live te volgen via ESPN Watch. ESPN Watch is een online streamingdienst waarmee abonnees van de Nederlandse ESPN-zenders (via onder meer Ziggo en KPN) live en on demand toegang krijgen tot ESPN 1, 2, 3 en 4. De dienst is te gebruiken via espn.nl en de ESPN-app op smart-tv’s, smartphones, tablets en pc’s.

Voetbalfans boosop ESPN

PSV – FC Twente is zondagmiddag te zien op ESPN 2 en sc Heerenveen – Ajax op ESPN 3. Op beide duels staat plaatsing voor de derde plek op het spel. PEC Zwolle – Feyenoord is te zien op ESPN 4. Die wedstrijd is om des keizersbaard: Feyenoord is zeker van de tweede plaats, terwijl Zwolle al veilig is.

Voetbalfans zijn daar niet blij mee, aangezien bij FC Volendam – Telstar juist veel grotere belangen op het spel staan. De winnaar van die wedstrijd ontloopt de play-offs tegen degradatie. Een gelijkspel is voldoende voor Telstar. De apotheose is dus alleen via ESPN Watch te volgen, wat tot veel kritiek leidt. Hieronder een bundeling van reacties.

Hier kijk je de overige Eredivisie-duels:

N.E.C. - Go Ahead Eagles: ESPN Watch
FC Volendam - Telstar: ESPN Watch
Heracles - FC Groningen: ESPN Watch
Sparta Rotterdam - Excelsior: ESPN Watch
FC Utrecht - Fortuna Sittard: ESPN Watch
AZ - NAC Breda: ESPN Watch

Volendam - Telstar

FC Volendam
14:30
Telstar
Wordt gespeeld op 17 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
33
-14
35
15
Telstar
33
-7
34
16
Volendam
33
-19
32
17
NAC
33
-23
28
18
Heracles
33
-49
19

