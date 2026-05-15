Mike Verweij heeft afgerekend met opvallende geluiden over Jordi Cruijff. Links en rechts werd gespeculeerd dat de nieuwe technisch directeur een soortgelijke werkwijze hanteert als Sven Mislintat, die bepaald geen succes kende tijdens zijn periode in Amsterdam.

Deze week klonken er opvallende verhalen over Cruijff. De technisch directeur van Ajax zou de volledige scoutingsafdeling van de gevallen grootmacht zou negeren. De vergelijking met Mislintat werd daardoor al snel gemaakt. Bekend is dat de Duitser destijds, zonder noemenswaardig toezicht, zijn gang kon gaan op de transfermarkt en de ene na de andere miskoop naar de Johan Cruijff ArenA haalde.

In Kick-off wil Verweij, die Ajax namens De Telegraaf volgt, niet meegaan in die geruchten. “Marc Overmars had Gerry Hamstra als rechterhand. Ajax heeft nu Daniël de Ridder, die juridische dingen doet, en Siem de Jong als technisch manager rond Cruijff gezet. Overmars had Henk Veldmate, een zeer gerespecteerde en goede hoofdscout. Jordi Cruijff heeft Joël Lara”, vergelijkt de verslaggever.

Verweij benoemt vervolgens het grootste verschil: “De raad van commissarissen had toen onvoldoende toezicht op Mislintat. Die man kon doen wat hij wilde, heeft twaalf spelers aangetrokken en voor 59 jaar aan contracten uitgedeeld. Edo Ophof (rvc-lid) zit daar korter op. Hij heeft ook een hotline met Cruijff. Dus het verhaal dat Cruijff totaal solo zou opereren is echt totale onzin. Die aankopen gaan over vijf of zes schijven. Hij heeft een team om zich heen geformeerd, net zoals Overmars dat had.”