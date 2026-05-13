Volgens ingewijden is Míchel de grootste gegadigde om na de zomer trainer de zijn van Ajax. Jordi Cruijff zou de Spaanse trainer hoog op het lijstje hebben staan. Toch moeten de Amsterdammers dan mogelijk haast maken, want Bayer Leverkusen heeft dezelfde naam op de korrel.

Oscar García staat volgend seizoen niet aan het roer bij Ajax, waardoor de leiding van de club dus een nieuwe oefenmeester zoekt. Míchel is de naam die overal circuleert voor die vacature. Het is alleen de vraag in hoeverre dat al rond is.

Dat wordt zeker een vraagteken door een van de laatste artikelen van het Duitse BILD, waaruit blijkt dat Leverkusen zeer gecharmeerd is van de Spanjaard. Die Werkself volgt hem al langer: vorig jaar voor de komst van Erik ten Hag was hij ook al één van de kandidaten om Xabi Alonso op te volgen. Nu kijkt Leverkusen bijvoorbeeld ook naar Oliver Glasner, die momenteel bij Crystal Palace zit, maar daar na dit seizoen vertrekt.

Volgens BILD is Míchel eigenlijk niet geïnteresseerd in de Nederlandse competitie. "Zijn doel is een topclub in Engeland of Duitsland. hij zou zijn Engels daarom ook hebben verbeterd. Ondertussen is er contact tussen hem en Leverkusen." Het lijkt er dus niet op dat Míchel Ajax als optie ziet, maar mocht dat wel zo zijn, moet Cruijff snel handelen.