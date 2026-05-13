Volgens ingewijden is Míchel de grootste gegadigde om na de zomer trainer de zijn van Ajax. Jordi Cruijff zou de Spaanse trainer hoog op het lijstje hebben staan. Toch moeten de Amsterdammers dan mogelijk haast maken, want Bayer Leverkusen heeft dezelfde naam op de korrel.
Oscar García staat volgend seizoen niet aan het roer bij Ajax, waardoor de leiding van de club dus een nieuwe oefenmeester zoekt. Míchel is de naam die overal circuleert voor die vacature. Het is alleen de vraag in hoeverre dat al rond is.
Dat wordt zeker een vraagteken door een van de laatste artikelen van het Duitse BILD, waaruit blijkt dat Leverkusen zeer gecharmeerd is van de Spanjaard. Die Werkself volgt hem al langer: vorig jaar voor de komst van Erik ten Hag was hij ook al één van de kandidaten om Xabi Alonso op te volgen. Nu kijkt Leverkusen bijvoorbeeld ook naar Oliver Glasner, die momenteel bij Crystal Palace zit, maar daar na dit seizoen vertrekt.
Volgens BILD is Míchel eigenlijk niet geïnteresseerd in de Nederlandse competitie. "Zijn doel is een topclub in Engeland of Duitsland. hij zou zijn Engels daarom ook hebben verbeterd. Ondertussen is er contact tussen hem en Leverkusen." Het lijkt er dus niet op dat Míchel Ajax als optie ziet, maar mocht dat wel zo zijn, moet Cruijff snel handelen.
Misschien moet Ajax toch wat realistischer worden met die trainersnamen. Denk eerder aan een Pascal Jansen, Simonis of Pastoor. Het seizoen loopt bijna ten einde en ondertussen zijn namen als Slot, Bosz en Michel alweer voorbijgekomen. Natuurlijk wil je als club voor het hoogste gaan, maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verspeelde energie als dat soort trainers totaal niet realistisch blijken. Ajax zit momenteel niet meer in de positie dat elke toptrainer automatisch instapt puur op naam of historie. Dan is het misschien slimmer om te kijken naar een trainer die past bij de huidige fase van de club. Ik weet eerlijk gezegd ook nog niet zo goed wat ik van Jordi Cruijff moet vinden in dat opzicht. Het klinkt allemaal ambitieus, maar uiteindelijk moet er ook een realistisch plan achter zitten.
Pastoor zou echt geen verkeerde zijn. Maar de naam zullen ze wel te licht vinden.
Als je als trainer naar Duitsland of Engeland kan ga je echt niet naar de eredivisie want dat staat in verhouding met de top competities een stuk lager aangeschreven. Daarnaast krijgen ze nooit het salaris in de ED wat ze in deze landen wel kunnen verdienen. Dat het niveau van de ED een stuk lager is dan van de top landen is te zien aan de Nederlandse trainers want die redden het allemaal daarin niet, een hele kleine uitzondering daar gelaten. Daarom kan Jordi Cruijff het beter dichter bij huis zoeken.
