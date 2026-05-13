Feyenoord heeft het derde tenue van volgend seizoen online gepubliceerd. Het gaat om een donkerblauwe/grijze outfit met veel ruimte voor vormen op het shirt zelf.

Castore is de maker van het donker tenue, dat wat opvallende tinten heeft. De kraag bevat een rode lijn, terwijl ook het clublogo en de sponsors in het rood zijn weergegeven. Op de sokken staat een grote rode F, natuurlijk refererend aan de eerste letter van de naam van de Rotterdamse club.

De reacties zijn veelal negatief. Waar er allereerst kritische reacties worden geplaatst over de kleuren van het tenue, wordt er ook verwezen naar de prijs van de outfit. Die bedraagt zo'n 100 euro, wat niet in goede aarde valt. Waar een iemand simpelweg moet lachen om de prijs, noemt de ander het 'krankzinnig geprijsd'. Weer een andere twitteraar vindt dat Feyenoord zijn eigen waarden verloochent. "We waren ooit een volksclub, Feyenoord..."

